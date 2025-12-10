Ντέρμπι Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

 Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου & είσαι πιο κοντά στη νίκη

Newsbomb

Ντέρμπι Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα
AP
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με δυνατές αναμετρήσεις.

Στις 19:45 αρχίζουν οι αγώνες Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη και Καραμπάκ-Άγιαξ.

Το μεγάλο ματς ξεκινάει στις 22:00 στη Μαδρίτη ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Την ίδια ώρα γίνεται η σέντρα στα παιχνίδια Αθλέτικ Μπιλμπάο-Παρί Σεν Ζερμέν, Γιουβέντους-Πάφος, Λεβερκούζεν-Νιούκαστλ, Μπενφίκα-Νάπολι, Ντόρτμουντ-Μπόντο Γκλιμτ και Κλαμπ Μπριζ-Άρσεναλ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες του Champions League αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready για τα παιχνίδια του Champions League

Πολλά είναι τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.

Δείτε ορισμένες επιλογές για τους σημερινούς αγώνες του Champions League:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Παρί Σεν Ζερμέν

  • Μ. Μπαρκολά να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παρί Σεν Ζερμέν να κερδίσει
  • Παρί Σεν Ζερμέν Over 1,5 γκολ & Παρί Σεν Ζερμέν Οver 5,5 κόρνερ
  • Οver 1,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Οver 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Λεβερκούζεν-Νιούκαστλ

  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες, Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ
  • Οver 3,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ
  • Νιούκαστλ να κερδίσει, Over 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ

Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι

  • Κ. Μπαμπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ε. Χάλαντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή
  • Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει, Over 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ
  • E. Χάαλαντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Μάντσεστερ Σίτι να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Κλαμπ Μπριζ-Άρσεναλ

  • Μ. Σάκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρσεναλ να κερδίσει
  • Χ. Τζόλης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Άρσεναλ να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ
  • Χ. Τζόλης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Β. Γκιοκέρες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:34ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δήμος Αθηναίων: Χριστουγεννιάτικη Αγορά, Santa Run, δράσεις για παιδιά, δίνουν ρυθμό στις γιορτές

15:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Μπέζος & Άντον Τσέχωφ: Μια απολαυστική κωμική συνάντηση!

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στην Σαμψούντα η «κιτρινόμαυρη» αποστολή

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

15:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

HUAWEI Christmas Deals 2025: Έξυπνα δώρα, λαμπερές προσφορές

15:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Πρέπει να με εμπιστευτείτε, εμένα και τον σύλλογο»

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Εντείνονται οι κινητοποιήσεις στη Βόρεια Ελλάδα: Πανελλαδικό συλλαλητήριο αγροτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με εικονική απαγωγή της Ευγενίας Μανωλίδου είχαν φτιάξει στελέχη της Novartis: Πώς αντέδρασε ο Άδωνις όταν προβλήθηκε το υλικό με αίτημα του «Μάξιμου Σαράφη»

14:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ντέρμπι Ρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League με ενισχυμένες αποδόσεις και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Πολίτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Αποφεύχθηκε νέα κυβερνητική κρίση - «Πράσινο φως» στην επίμαχη διάταξη για την κοινωνική ασφάλιση

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος κατήγγειλε στο HR της εταιρείας συνάδελφο για τα δώρα που έλαβε στο Secret Santa

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Εντείνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ήπειρο: Αποκλεισμός του μνημείου στο Καλπάκι την Πέμπτη

14:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Θα περνούν «από κόσκινο» τα social media των τουριστών που θέλουν να ταξιδέψουν στη χώρα - Η αμφιλεγόμενη πρόταση

14:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στον Βόλο: Εγκληματική οργάνωση εφήβων παρείχε «προστασία» σε ανήλικους - Χειροπέδες σε πέντε άτομα, δύο εκ των οποίων κάτω των 18 ετών

14:09ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γεωργιάδης στη δίκη Novartis: Δόλιοι και συκοφαντικοί οι ισχυρισμοί όσων με κατηγόρησαν

14:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες επίθεσης κατά άνδρα σε ποδοσφαιρικό αγώνα - Τον έδειραν μπροστά στα μάτια του 11χρονου παιδιού του

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

14:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στον Βόλο: Εγκληματική οργάνωση εφήβων παρείχε «προστασία» σε ανήλικους - Χειροπέδες σε πέντε άτομα, δύο εκ των οποίων κάτω των 18 ετών

12:32LIFESTYLE

Το «καρφί» της Ιωάννας Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου - «Το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνεις τρύπα να κρυφτείς»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Το μπλεγμένο «κουβάρι» της Φοινικούντας: Τι βρήκαν οι αρχές στα καταστήματα του εργοδότη των δύο κατηγορούμενων - Πού οδηγούνται οι έρευνες

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια - Πολίτης αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

13:19ΕΛΛΑΔΑ

H Μελίνα Ασλανίδου εγκλωβισμένη στα αγροτικά μπλόκα στο Βόλο - Η πρώτη της αντίδραση

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με διάσημο μοντέλο: Ήταν εξαφανισμένη για δυο εβδομάδες και εμφανίστηκε στην εντατική

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Γιατί δεν δίνει το δίπλωμά του στην Τροχαία

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ