Κλήρωση Τζόκερ 17/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.500.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (17/2) η κλήρωση 3029 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 23, 24, 30, 31 και Τζόκερ το 12.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.