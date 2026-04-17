Eurojackpot 17/4/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 22 εκατ. ευρώ

Oι αριθμοί που κερδίζουν 22 εκατ. ευρώ από τη σημερινή κλήρωση του Eurojackpot είναι: 16, 31, 35, 43 και 44.

Τζόκερ οι αριθμοί: 2 και 9.

Το Eurojackpot είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων ΟΠΑΠ και μοιράζει κέρδη μέχρι και 120 εκατ. ευρώ. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει την κλήρωση, μπορεί να μπει στην επίσημη ιστοσελίδα του παιχνιδιού και να τη δει σε μαγνητοσκόπηση.

Το δελτίο του παιχνιδιού περιλαμβάνει δύο πεδία συμπλήρωσης αριθμών. Για να κερδίσει κανείς, πρέπει να κάνει 5 σωστές προβλέψεις στο πρώτο πεδίο αριθμών από το 1 έως το 50, καθώς και να βρει 2 αριθμούς στο δεύτερο πεδίο που έχει αριθμούς από το 1 έως το 12.

Οι παίκτες έχουν, επίσης, τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή τυποποιημένου συστήματος, τυχαίας επιλογής αριθμών, συμμετοχής σε συνεχόμενες κληρώσεις, καθώς και να καταθέσουν ομαδικό δελτίο.

Το δελτίο του Eurojackpot περιλαμβάνει συνολικά έξι στήλες, με το κόστος κάθε μίας να ανέρχεται στα 2,5 ευρώ.