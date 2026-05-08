Κλήρωση Eurojackpot 08/05/26: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 76 εκατομμύρια ευρώ
Τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (08/05), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot. που χαρίζει 76 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης 227 του Eurojackpot είναι οι εξής: 3, 17, 18 , 31 , 41 και 6, 12.
Τι είναι το Eurojackpot
Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.
Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.
