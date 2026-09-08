Νέο Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (10/9)

Snapshot Στην κλήρωση του Τζόκερ της Τρίτης (8/9) σημειώθηκε Mega τζακ ποτ με έπαθλο τουλάχιστον 7.147.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Στη δεύτερη κατηγορία της ίδιας κλήρωσης, τρεις παίκτες κέρδισαν από 100.000 ευρώ έκαστος.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της Τρίτης ήταν 4, 7, 9, 19, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 16.

Στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης (10/9), το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία. Snapshot powered by AI

Mega τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3116) το βράδυ της Τρίτης (8/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.1 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (8/9): 4, 7, 9, 19, 40, και Τζόκερ ο αριθμός 16.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (10/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ.