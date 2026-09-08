Νέο Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (10/9)

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε το Τζόκερ το βράδυ της Τρίτης

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Νέο Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (10/9)
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  • Στην κλήρωση του Τζόκερ της Τρίτης (8/9) σημειώθηκε Mega τζακ ποτ με έπαθλο τουλάχιστον 7.147.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
  • Στη δεύτερη κατηγορία της ίδιας κλήρωσης, τρεις παίκτες κέρδισαν από 100.000 ευρώ έκαστος.
  • Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης της Τρίτης ήταν 4, 7, 9, 19, 40 και Τζόκερ ο αριθμός 16.
  • Στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης (10/9), το Τζόκερ θα μοιράσει τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
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Mega τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3116) το βράδυ της Τρίτης (8/9) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.1 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία τρεις τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (8/9): 4, 7, 9, 19, 40, και Τζόκερ ο αριθμός 16.

tzakpot.png

Στην κλήρωση της Πέμπτης (10/9) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ.

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