Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 11/9/2026 (pic)

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Παρασκευής, 11/9/2026 είναι οι εξής:

14, 21, 35, 37, 49 και 1, 12.

Η σημερινή κλήρωση του Eurojackpot χαρίζει 40 εκατομμύρια ευρώ.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.