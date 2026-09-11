Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 11/9/2026 (pic)
Δείτε ποιοι είναι οι τυχεροί αριθμοί κερδίζουν 40 εκατ. ευρώ.
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Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση του Eurojackpot το βράδυ της Παρασκευής, 11/9/2026 είναι οι εξής:
14, 21, 35, 37, 49 και 1, 12.
Η σημερινή κλήρωση του Eurojackpot χαρίζει 40 εκατομμύρια ευρώ.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κάθε Τρίτη στις 21:15 και κάθε Παρασκευή στις 21:00.
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