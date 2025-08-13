Live Τελικός UEFA Super Cup: Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στην Τότεναμ για τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Στην Ιταλία «ανοίγει» επίσημα η αυλαία των ευρωπαϊκών κυπέλλων για τη σεζόν 2025/26.

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά, αυτό γίνεται με την ανάδειξη της Υπερπρωταθλήτριας! Η ομάδα που κατέκτησε την περασμένη σεζόν το Champions League κοντράρεται με την αντίστοιχη που σήκωσε το τρόπαιο στο Europa League!

Η 50η έκδοση του UEFA Super Cup φέρνει αντιμέτωπες την Παρί Σεν Ζερμέν με την Τότεναμ στον μεγάλο αγώνα, ο οποίος φέτος διεξάγεται στο Φρίουλι του Ούντινε.

Η Παρί Σεν Ζερμέν διεκδικεί για δεύτερη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να το κάνει δικό της, κάτι που δεν είχε καταφέρει κόντρα στη Γιουβέντους το 1996. Οι «Spurs» κάνουν το… ντεμπούτο τους στο UEFA Super Cup, μετά την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου τα τελευταία 41 χρόνια!

Το Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ έχει τηλεοπτική μετάδοση τόσο από το CosmoteSport1HD όσο και το Mega. Διαιτητής ο Πορτογάλος, Ζοάο Πινέιρο.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του μεγάλου τελικού του UEFA Super Cup, ανάμεσα στην ΠΣΖ και την Τότεναμ: