Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η αντίπαλος στον 2ο προκριματικό του Champions League

Παναθηναϊκός: Η Ντνίπρο είναι η αντίπαλος των «πράσινων» στον 2ο προκριματικό του Champions League.

Το πρώτο… εμπόδιο στα προκριματικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης έμαθε το μεσημέρι της Τετάρτης (21/06) ο Παναθηναϊκός, μετά την κλήρωση που έλαβε χώρα στα κεντρικά της UEFA στη Νιόν της Ελβετίας.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που επιστρέφει έπειτα από πολλά χρόνια στα προκριματικά του Champions League θα αντιμετωπίσει σε διπλές αναμετρήσεις την Ντνίπρο με στόχο την πρόκριση στον 3ο γύρο και την εξασφάλιση της παρουσίας σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης για την ερχόμενη σεζόν.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 25 ή 26 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς έχει οριστεί για περίπου μία εβδομάδα αργότερα, στις 1-2 Αυγούστου.

Συνοπτικά, η κλήρωση του 2ου προκριματικού του Champions League

Μονοπάτι πρωταθλητών

Νικητής από το ζευγάρι: Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία)-Στρούγκα (Σκόπια) VS Γαλατάσαραϊ

Νικητής από το ζευγάρι: Μπαλκάνι (Κόσοβο)-Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) VS Νικητής από το ζευγάρι: Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)-Βαλμιέρα (Λετονία)

Νικητής από το ζευγάρι: Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία)-Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) VS Νικητής από το ζευγάρι: Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)

Νικητής από το ζευγάρι: Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) VS Νικητής από το ζευγάρι: Χάκεν (Σουηδία)-Δε Νιού Σέιντς (Ουαλία)

Νικητής από το ζευγάρι: Ελσίνκι (Φινλανδία)-Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) VS Μόλντε

Νικητής από το ζευγάρι: Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Νικητής προ-προκριματικού γύρου VS Κοπεγχάγη

Νικητής από το ζευγάρι: Φαρούλ Κοντσάντσα (Ρουμανία)-Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) VS Νικητής από το ζευγάρι: Χάμρουν Σπάρτανς (Μάλτα)-Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ)

Άρης Λεμεσού VS Παρτιζάνι (Αλβανία)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία)

Νικητής από το ζευγάρι: Ουράρτου (Αρμενία)-Ζρίνσκι (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) VS Νικητής από το ζευγάρι: Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)-Σουίφτ Χέσπερ (Λουξεμβούργο)

Ντιναμό Ζάγκρεμπ VS Νικητής από το ζευγάρι: Αστάνα (Καζακστάν)-Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία)

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Ντνίπρο (Ουκρανία) - Παναθηναϊκός

Σερβέτ (Ελβετία) - Γκενκ (Βέλγιο)