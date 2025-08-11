Πένθος στην Ιαπωνία: Πέθανε o θρυλικός, Κουνισίγκε Καμαμότο – Τον είχε αποθεώσει ο Πελέ

Ο Καμαμότο πέθανε σε ηλικία 81 ετών από πνευμονία σε νοσοκομείο της Οσάκα, όπου και νοσηλευόταν.

Ο σπουδαίος Ιάπωνας ήταν ένας από τους κορυφαίους που έχει αναδείξει η χώρα στο ποδόσφαιρο, μετρώντας 75 γκολ σε 76 συμμετοχές με την εθνική ομάδα.

Kunishige Kamamoto, the legend of Japan, passed away at 81 ?

(April 15, 1944 - August 10, 2025) (81)



Matches (Goals): 395 (342)

?? 84 (80)



Olympic top scorer: 1968

FOTY ??: 7

?? League Top Scorer: 7

?? League Best Eleven: 14

?? League Star Ball Award: 5 pic.twitter.com/q4o8m6l1ip — football nostalgic (@futball_diary) August 10, 2025

Ο Καμαμότο ηγήθηκε της Ιαπωνίας ως την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1968 που έγιναν στο Μεξικό. Ήταν ο πρώτος σκόρερ του τουρνουά με εφτά γκολ. Ο θρυλικός Πελέ είχε αποθεώσει τον Ιάπωνα επιθετικό, χαρακτηρίζοντας τον ως «έναν σπουδαίο στράικερ».

Ο Καμαμότο έπαιξε στη Γιανμάρ Ντίζερ (την τωρινή Τσερέζο Οσάκα)από το 1967 έως το 1984, ενώ στη νεοσύστατη J.League υπήρξε προπονητής της Γκάμπα Οσάκα. Γενικότερα, έπαιξε τεράστιο ρόλο στην προώθηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ιαπωνία, ενώ εκτός γηπέδων είχε ασχοληθεί και με την πολιτική.