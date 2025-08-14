UEFA Super Cup: Με ψυχή η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά!

Οι Γάλλοι βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ στο ματς, ισοφάρισαν στο 90+4’ στο τελικό 2-2 και στα πέναλτι ήταν πιο ψύχραιμοι (4-3) κατακτώντας τον τίτλο της υπερπρωταθλήτριας.

Newsbomb

UEFA Super Cup: Με ψυχή η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά!
ANSA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρώτη γαλλική ομάδα στην ιστορία. Πρώτη φορά για την ίδια. Η Παρί Σεν Ζερμέν, όντας… επτάψυχη στον τελικό του UEFA Super Cup που διεξήχθη στο Ούντινε της Ιταλίας, έκανε δικό της και το τρόπαιο της υπερπρωταθλήτριας Ευρώπης. Επικρατώντας στα πέναλτι της Τότεναμ.

Οι Λονδρέζοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με Φαν ντε Φεν και Ρομέρο. Η Παρί ενώ έμοιαζε στο… καναβάτσο, μείωσε με τον Λι στο 85’ και ισοφάρισε με τον Γκονσάλο Ράμος στο 90+4’. Στη διαδικασία των πέναλτι αν και άρχισε με αστοχία του Βιτίνια, οι Γάλλοι έκαναν ανατροπή (αστόχησαν Τελ και Φαν ντε Φεν) και με 4-3 στη «ρώσικη ρουλέτα» πήραν το τρόπαιο!

Η Τότεναμ έδειξε απ’ την αρχή να είναι καλύτερη τακτικά, με την Παρί Σεν Ζερμέν να μην βρίσκει τρόπους να απειλήσει και να κάνει το γνωστό ολοκληρωτικό παιχνίδι της.

Οι φάσεις ήταν λιγοστές και οι Λονδρέζοι μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 39’. Από γέμισμα της μπάλας ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά, ο Παλίνια ανάγκασε τον Σεβαλιέ σε σημαντική επέμβαση, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και ο Φαν ντε Φεν που πήρε το ριμπάουντ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1!

Οι Λονδρέζοι άρχισαν ψυχωμένα το δεύτερο μέρος και δεν άργησαν να επιβραβευτούν. Ο Πέδρο Πόρο ανέλαβε την εκτέλεση στατικής φάσης, ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σεβαλιέ για το 0-2!

Η Παρί όσο περνούσαν τα λεπτά έπαιρνε διαρκώς μέτρα και έκλεισε την Τότεναμ στην περιοχή της. Ο Μπαρκολά σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Μέχρι το 85’ όλα αυτά, όταν και ο Λι με υπέροχο τέρμα μείωσε σε 1-2!

Η πίεση των Παριζιάνων επιβραβεύτηκε στο 90+4’. Ο Ντεμπελέ από δεξιά έκανε τη σέντρα και ο Γκονσάλο Ράμος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2! Στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (68’ Λι Κανγκ-ιν), Βιτίνια, Ντουέ (77’ Ράμος), Μπαρκολά (68’ Εμπαγιέ), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (60’ Φαμπιάν Ρουίθ).

ΤΟΤΕΝΑΜ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια (72’ Γκρέι), Μπετανκούρ, Σαρ (90' Μπέργκβαλ), Κούντους (79’ Τελ), Σπενς, Ριτσάρλισον (72’ Σολάνκε).

Η απονομή του τροπαίου:

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιόδοξο το κλίμα για τα επιτόκια και άνοδος με νέα ρεκόρ στη Wall Street

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος απαιτεί εξηγήσεις για την ιδεολογία του «μεγάλου Ισραήλ»

00:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA Super Cup: Με ψυχή η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά!

00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live Τελικός UEFA Super Cup: Το πήρε στα πέναλτι η επτάψυχη Παρί Σεν Ζερμέν!

00:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Κοντά σε σπίτια η φωτιά στην Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Φιλιππιάδα και Χίο - Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Επικίνδυνο μέτωπο σε δασική έκταση - Αποκαρδιωτικές εικόνες

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές - Φον ντερ Λάιεν: «Ενεργοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ελλάδα»

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πάτρα: Προσαγωγή δύο υπόπτων για την πυρκαγιά στα Συχαινά

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Συγκλονίζει ηλικιωμένος που έχασε το σπίτι του - «Με ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι θα κάνω δεκαπενταύγουστο»

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου - Φωτογραφίες

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 100 περιστατικά διακομίστηκαν σε δομές υγείας εξαιτίας των πυρκαγιών

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Αχαΐα: Στη διάθεση των κοινωνικών αναγκών το αθλητικό κέντρο του «Απόλλωνα Πάτρας»

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Γιακουμάκη με video… Μεξικάνικης σαπουνόπερας

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Καλλιάνου κατά Βούλτεψη: «Τέτοιου είδους θεωρίες να αποφεύγονται» - «Μεγαλύτερη σύνεση»

22:43LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια» - Εξηγεί πώς συνέβη

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Ρόδος: Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Άγιου Σούλα

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα

22:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Χίος: Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά - Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και σήμερα - Μόνο θετικό σημείο η βελτίωση του καιρού, δηλώνει ο δήμαρχος στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

00:09ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Κοντά σε σπίτια η φωτιά στην Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Φιλιππιάδα και Χίο - Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

00:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυρκαγιές στην Αχαΐα: Φωτογραφίες – ντοκουμέντα με τον 25χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για 12χρονη στην Ινδία: Βιάστηκε από 200 άνδρες σε 3 μήνες - Η τραγική απόφασή της

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές - Φον ντερ Λάιεν: «Ενεργοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ελλάδα»

22:43LIFESTYLE

Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια» - Εξηγεί πώς συνέβη

22:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Καλλιάνου κατά Βούλτεψη: «Τέτοιου είδους θεωρίες να αποφεύγονται» - «Μεγαλύτερη σύνεση»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Συγκλονίζει ηλικιωμένος που έχασε το σπίτι του - «Με ένα πουκάμισο και ένα παντελόνι θα κάνω δεκαπενταύγουστο»

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

22:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Δραματική διάσωση ζώου από τις φλόγες - Συγκινητική εικόνα

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στην Κρήτη: 53χρονος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα ξενοδοχείου - Φωτογραφίες

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA Super Cup: Με ψυχή η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά!

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Θα μπορούσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν να συλληφθεί στην Αλάσκα; Οι 125 χώρες στις οποίες καταζητείται

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πρέβεζα: Επικίνδυνο μέτωπο σε δασική έκταση - Αποκαρδιωτικές εικόνες

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά Πάτρα: Προσαγωγή δύο υπόπτων για την πυρκαγιά στα Συχαινά

20:03ΥΓΕΙΑ

Οι καρδιολόγοι απαντούν: αυτός είναι ο αριθμός των αυγών που πρέπει να τρώτε καθημερινά για να «δώσετε» χρόνια ζωής στην καρδιά σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ