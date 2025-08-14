UEFA Super Cup: Με ψυχή η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά!

Η πρώτη γαλλική ομάδα στην ιστορία. Πρώτη φορά για την ίδια. Η Παρί Σεν Ζερμέν, όντας… επτάψυχη στον τελικό του UEFA Super Cup που διεξήχθη στο Ούντινε της Ιταλίας, έκανε δικό της και το τρόπαιο της υπερπρωταθλήτριας Ευρώπης. Επικρατώντας στα πέναλτι της Τότεναμ.

Οι Λονδρέζοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με Φαν ντε Φεν και Ρομέρο. Η Παρί ενώ έμοιαζε στο… καναβάτσο, μείωσε με τον Λι στο 85’ και ισοφάρισε με τον Γκονσάλο Ράμος στο 90+4’. Στη διαδικασία των πέναλτι αν και άρχισε με αστοχία του Βιτίνια, οι Γάλλοι έκαναν ανατροπή (αστόχησαν Τελ και Φαν ντε Φεν) και με 4-3 στη «ρώσικη ρουλέτα» πήραν το τρόπαιο!

Η Τότεναμ έδειξε απ’ την αρχή να είναι καλύτερη τακτικά, με την Παρί Σεν Ζερμέν να μην βρίσκει τρόπους να απειλήσει και να κάνει το γνωστό ολοκληρωτικό παιχνίδι της.

Οι φάσεις ήταν λιγοστές και οι Λονδρέζοι μπήκαν μπροστά στο σκορ στο 39’. Από γέμισμα της μπάλας ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά, ο Παλίνια ανάγκασε τον Σεβαλιέ σε σημαντική επέμβαση, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και ο Φαν ντε Φεν που πήρε το ριμπάουντ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1!

Οι Λονδρέζοι άρχισαν ψυχωμένα το δεύτερο μέρος και δεν άργησαν να επιβραβευτούν. Ο Πέδρο Πόρο ανέλαβε την εκτέλεση στατικής φάσης, ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σεβαλιέ για το 0-2!

Η Παρί όσο περνούσαν τα λεπτά έπαιρνε διαρκώς μέτρα και έκλεισε την Τότεναμ στην περιοχή της. Ο Μπαρκολά σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ. Μέχρι το 85’ όλα αυτά, όταν και ο Λι με υπέροχο τέρμα μείωσε σε 1-2!

Η πίεση των Παριζιάνων επιβραβεύτηκε στο 90+4’. Ο Ντεμπελέ από δεξιά έκανε τη σέντρα και ο Γκονσάλο Ράμος με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2! Στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (68’ Λι Κανγκ-ιν), Βιτίνια, Ντουέ (77’ Ράμος), Μπαρκολά (68’ Εμπαγιέ), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (60’ Φαμπιάν Ρουίθ).

ΤΟΤΕΝΑΜ (Τόμας Φρανκ): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια (72’ Γκρέι), Μπετανκούρ, Σαρ (90' Μπέργκβαλ), Κούντους (79’ Τελ), Σπενς, Ριτσάρλισον (72’ Σολάνκε).

Η απονομή του τροπαίου: