To BBC αποκαλύπτει ενδιαφέρον της Λιντς για τον Φώτη Ιωαννίδη

Η μεταγραφική περίοδο φτάνει στην τελική της ευθεία και εκεί πάντα είναι πιο… θερμά τα πράγματα. Ειδικά στην Αγγλία. Σύμφωνα με το BBC λοιπόν, ίσως μία απ’ τις περιπτώσεις που θα απασχολήσουν ομάδα της χώρας, να είναι ο Φώτης Ιωαννίδης.

Το βρετανικό δίκτυο μετέφερε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο στράικερ του Παναθηναϊκού είναι στη λίστα της Λιντς.

«Η Λιντς αναζητά τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, Φώτη Ιωαννίδη, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την επιθετική της δύναμη. Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούις πρόκειται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του ως ελεύθερος, αλλά ο προπονητής Ντάνιελ Φαρκ θέλει να προσθέσει περισσότερη δύναμη», αναφέρει το BBC και συνεχίζει:

«Ο Ιωαννίδης έχει 48 γκολ σε 168 εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό και έχει σκοράρει έξι φορές σε 17 συμμετοχές με την Ελλάδα. Έπαιξε στην ήττα του Παναθηναϊκού από τη Ρέιντζερς στα προκριματικά του Champions League τον περασμένο μήνα. Για τον 25χρονο ενδιαφέρθηκε η Ίπσουιτς το περασμένο καλοκαίρι, ενώ η Σπόρτινγκ Λισαβόνας και η Πόρτο παρακολουθούν».

Την ίδια ώρα, ιταλικά δημοσιεύματα τονίζουν πως για τον Ιωαννίδη παραμένει στο… παιχνίδι και η Φιορεντίνα. Η Corriere dello sport τονίζει:

«Ρομπέρτο Πίκολι και Φώτη Ιωαννίδης είναι οι στόχοι των Βιόλα εδώ και μερικές εβδομάδες. Το κύριο ζήτημα είναι το κόστος, αλλά οι τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά. Η Κάλιαρι δεν υποχωρεί από το αρχικό αίτημα των 25-30 εκατομμυρίων ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τον Ιωαννίδη, του οποίου η αξία είναι η ίδια. Υπερβολικά πολλά για τον Πίκολι, υπερβολικά πολλά για τον Ιωαννίδη, αλλά η Φιορεντίνα συνεχίζει να εργάζεται για να καταλάβει εάν και πώς να μειώσει τις απαιτήσεις των δύο συλλόγων. Ωστόσο, όλα αυτά δεν θα είναι δυνατά χωρίς την πώληση του Μπελτράν».