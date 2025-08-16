Μεταγραφές: Φουλ για «6άρι» η ΑΕΚ πριν την Άντερλεχτ!

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες, ώστε η ΑΕΚ να κλείσει «6άρι» και να προλάβει να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα, ενόψει των αγώνων με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League.

Βαγγέλης Πάτας

Χαβιέ Ριμπάλτα ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» έκανε το δεύτερο από τα τρία βήματα που απαιτούνται για να πετύχει τον πρώτο στόχο που είναι η πρόκριση στη League Phase.

Μετά το τέλος της ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου «φωτογράφησε» τον παίκτη που θέλει για τη θέση «6». Ο Σέρβος τεχνικός αναφερόμενος στον ρόμβο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μια διάταξη από την οποία μας λείπει ένα εξάρι, ένας δυναμικός παίκτης που θα κλέβει μπάλες για να βγαίνει η ομάδα στο τρανζίσιον, αλλά και ίσως ένας παίκτης προωθημένος με ένα διαφορετικό προφίλ».

Ιδανικά ο Νίκολιτς θα ήθελε τον Νίκολα Μόρο, ο οποίος ήταν ο Νο1 στόχος, ωστόσο η περίπτωση που παρουσιάζει πολλές δυσκολίες. Η ΑΕΚ, λοιπόν, ψάχνει έναν ποδοσφαιριστή τύπου… Μόρο, με τον Ριμπάλτα να έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες κι επαφές του, ώστε να πράξει ότι και με τους Ραζβάν Μαρίν και Λούκα Γιόβιτς. Να ολοκληρωθεί η απόκτηση του μέχρι την Τρίτη (19/08), να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα και να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στην «OPAP Arena», στις 28 Αυγούστου.

Να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ θα προχωρήσει δεδομένα σε μια αλλαγή, καθώς προσωρινά βρίσκεται στην ευρωπαϊκή λίστα ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος, όμως, θα μείνει εκτός, λόγω τραυματισμού, μέχρι τον Σεπτέμβριο.

