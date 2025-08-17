Με Κύπελλο Ελλάδας ανοίγει επίσημα η εντός συνόρων σεζόν: Το πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις

Με τις αναμετρήσεις της Α’ φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας ανοίγει η αυλαία για τη νέα σεζόν στη χώρα μας.

Newsbomb

ΑΕΛ Παναιτωλικός
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δράση χωρίζεται σε τρεις ημέρες κι αποτελεί… πρόγευμα πριν τη σέντρα στη Super League, η οποία θα γίνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (23 και 24 Αυγούστου).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 11 νοκ άουτ αναμετρήσεις και σε ενδεχόμενη ισοπαλία δεν υπάρχει παράταση, αλλά απευθείας πέναλτι.

Στην προκριματική φάση λαμβάνουν μέρος οι 18 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη Super League 2 της σεζόν 2025-26 κι οι 4 ομάδες της Super League που τερμάτισαν στις θέσεις 9-12 της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, όπως επίσης κι οι δύο ομάδες που ανέβηκαν στη «μεγάλη» κατηγορία.

Να σημειωθεί ότι συνολικά είναι 24 ομάδες, ωστόσο στην κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 δεν έλαβε μέρος η Λαμία που δεν δήλωσε συμμετοχή στη Super League 2. Έτσι προέκυψαν 11 ζευγάρια κι η Ηλιούπολη πέρασε άνευ αγώνος.

Στη League Phase θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες που θα προκύψουν από την παραπάνω διαδικασία, η Ηλιούπολη κι οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης έχει και φέτος η CosmoteTV, η οποία θα μεταδώσει τρεις αγώνες της Α’ φάσης.

Το πρόγραμμα της Α' φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας:

Δευτέρα 18 Αυγούστου

  • 17:00 Μακεδονικός - Λεβαδειακός
  • 17:00 Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός (CosmoteSport1HD)

Τρίτη 19 Αυγούστου

  • 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος
  • 17:00 Καλαμάτα - ΑΕΛ (CosmoteSport1HD)
  • 17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά
  • 17:00 Αιγάλεω - Παναργειακός
  • 17:00 Καβάλα - Πανσερραϊκός

Τετάρτη 20 Αυγούστου

  • 17:00 Καμπανιακός - Athens Kallithea
  • 17:00 Πανιώνιος - ΠΟΤ Ηρακλής (CosmoteSport1HD)
  • 17:00 Χανιά - Μαρκό
  • 17:15 Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:22ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Επικίνδυνη πυρκαγιά στην Ιόνια οδό κοντά στην Γουριώτισσα 

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διαρρήκτες σε ψητοπωλείο της Ρόδου - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση τους

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Μυτιλήνη: Η ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στο κάστρο της Μήθυμνας

15:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλάζει το ευρώ: Πότε τα νέα χαρτονομίσματα, πώς θα είναι

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί ο Πούτιν κέρδισε το παιχνίδι και ο Τραμπ έφυγε μόνο με λόγια και δύσκολες επιλογές

14:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στον Πύργο: Απόπειρα βιασμού ανήλικης – Την έσωσε η θεία της

14:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Πάφος πάει για νέα «βόμβα» με Έντινσον Καβάνι!

14:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 409,13 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι - Πώς γίνονται οι αιτήσεις

14:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με Κύπελλο Ελλάδας ανοίγει επίσημα η εντός συνόρων σεζόν: Το πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις

14:37LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Παραλίγο για να πιάσει την ανθοδέσμη σε γάμο φίλης της - «Τόσο ήθελα»

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ηλικιωμένη στη Λαμία: Βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια και της άρπαξαν το χρυσό σταυρό από το λαιμό

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Το πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ και οι δικαιούχοι - Ποιοι θα επωφεληθούν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

14:16ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Ο Γενικός Γραμματέας μεταβαίνει στην Ουάσινγκτον για τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σε κωματώδη κατάσταση ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ - 5 συλλήψεις

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος συναντήθηκε στην Ίμβρο με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή

14:05ΥΓΕΙΑ

Σφήκα ή μέλισσα: Η διαφορά στο τσίμπημα και τι να κάνετε

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 37χρονου από τα Άνω Λιόσια

13:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Σκέφτομαι σοβαρά να θέσω τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών της περιφέρειας Αττικής»

13:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Χωρίς αγωνιστική υποχρέωση στο Βέλγιο η Άντερλεχτ ανάμεσα στα ματς του Conference League

13:35ΑΠΟΨΕΙΣ

Γιατί η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Κρήτης, πρέπει να προχωρήσει χθες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αδερφός πασίγνωστης παρουσιάστριας στη Νέα Ερυθραία

14:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στον Πύργο: Απόπειρα βιασμού ανήλικης – Την έσωσε η θεία της

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες, αγνόησε τις αρχές της πατρίδας μας

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί ο Πούτιν κέρδισε το παιχνίδι και ο Τραμπ έφυγε μόνο με λόγια και δύσκολες επιλογές

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Σε κωματώδη κατάσταση ανήλικη από κατανάλωση αλκοόλ - 5 συλλήψεις

14:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 409,13 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται και ποιοι όχι - Πώς γίνονται οι αιτήσεις

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός «τα έκανε πάνω της» σε πτήση εξαιτίας τροφικής δηλητηρίασης και ζητά συγγνώμη

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: 18χρονος μοτοσικλετιστής νεκρός σε τροχαίο

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Τραμπ - Οι όροι του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλεντον: «Έδιωξαν» δυο οικογένειες για να έχουν περισσότερο χώρο στο εξοχικό τους

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι κόντρες με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο και η νέα απάντηση

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Το πακέτο του 1,5 δισ. ευρώ και οι δικαιούχοι - Ποιοι θα επωφεληθούν από τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

10:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό με μπόρες και καταιγίδες – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Μόνικα Κρόουλι: Ποια είναι η μυστηριώδης γυναίκα στο πλευρό του Τραμπ που γοήτευσε τον Πούτιν

14:05ΥΓΕΙΑ

Σφήκα ή μέλισσα: Η διαφορά στο τσίμπημα και τι να κάνετε

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» τα μέτρα που θα ανακοινωθούν - Αλλαγές στη φοροκλίμακα και απαλλαγές στα ενοίκια - Τι σχεδιάζεται για τα μισθώματα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος συναντήθηκε στην Ίμβρο με τον πρώην Πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για ηλικιωμένη στη Λαμία: Βγήκε να πετάξει τα σκουπίδια και της άρπαξαν το χρυσό σταυρό από το λαιμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ