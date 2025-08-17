ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Γιώργου Γιακουμάκη – Δείτε βίντεο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε ένα βίντεο με την πρώτη προπόνηση του Γιώργου Γιακουμάκη με τα «ασπρόμαυρα».

Newsbomb

Γιώργος Γιακουμάκης ΠΑΟΚ
Instagram / PAOK FC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Έλληνας επιθετικός έχει τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει των αγώνων με τη Ριέκα, για τα playoffs του Europa League.

Ο Γιακουμάκης ανακοινώθηκε την Τετάρτη (13/08), ωστόσο έπρεπε να περιμένει ως το Σάββατο (16/08), για να κάνει την πρώτη του προπόνηση, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν στην Αυστρία για τον αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ.

Στις πρώτες του στιγμές με τα «ασπρόμαυρα» ο Γιακουμάκης είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον Γκρεγκ Τέιλορ, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης και στη Σέλτικ.

https://www.instagram.com/p/DNbW-vcITl-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σχόλια

