ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Γιώργου Γιακουμάκη – Δείτε βίντεο

Ο Έλληνας επιθετικός έχει τεθεί στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει των αγώνων με τη Ριέκα, για τα playoffs του Europa League.

Ο Γιακουμάκης ανακοινώθηκε την Τετάρτη (13/08), ωστόσο έπρεπε να περιμένει ως το Σάββατο (16/08), για να κάνει την πρώτη του προπόνηση, καθώς ο ΠΑΟΚ ήταν στην Αυστρία για τον αγώνα με τη Βόλφσμπεργκερ.

Στις πρώτες του στιγμές με τα «ασπρόμαυρα» ο Γιακουμάκης είχε την ευκαιρία να τα πει και με τον Γκρεγκ Τέιλορ, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης και στη Σέλτικ.

