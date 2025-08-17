Premier League: Δε χάνει απέναντι στους «μεγάλους» η Πάλας – Εύκολα η Νότιγχαμ

Η Τσέλσι άρχισε τις υποχρεώσεις της στη φετινή Premier League, υποδεχόμενη την Κρίσταλ Πάλας. Οι Κυπελλούχοι και κάτοχοι του Community Shield, έδειξαν για ακόμη μια φορά τα «δόντια» τους κόντρα σε «μεγάλο» αντίπαλο. Το 0-0 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων, ενώ οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με τον Έζε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε μέσω VAR.

Στο «Σίτι Γκράουντ» του Νότιγχαμ, η Φόρεστ φιλοξένησε την Μπρέντφορντ. Δύο γκολ του Γουντ και ένα του Εντόι, ουσιαστικά «καθάρισαν» γρήγορα την υπόθεση νίκη. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με πέναλτι του Τιάγκο στο τελικό 3-1.