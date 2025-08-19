Σωτήρης Νίνης: Ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της καριέρας του

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media προχώρησε στην ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της ποδοσφαιρικής του καριέρας, σε ηλικία 35 ετών.

«Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο», έγραψε σχετικά.

Παράλληλα, έκανε ξεχωριστή αναφορά και στον Βίκτορ Μουνιόθ, τον προπονητή που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του στον Παναθηναϊκό σε ηλικία 16 ετών: «Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που με βοήθησαν, αλλά έναν άνθρωπο θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά: τον προπονητή που με έκανε ποδοσφαιριστή στα 16 μου χρόνια, κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να κάνει στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο Βίκτορ Μουνιόθ. Σε αυτόν, νομίζω, τα χρωστάω όλα».

https://www.instagram.com/reel/DNiIpxDsDb1/

Ο Σωτήρης Νίνης ξεκίνησε την καριέρα του στους «πράσινους», ενώ στην συνέχεια αγωνίστηκε με τις φανέλες των Πάρμα, ΠΑΟΚ, Σαρλερουά, Μέχελεν, Μακάμπι Πέταχ Τίκβα, Ασκελόν, Βόλου, ΠΑΣ Γιάννινα και Κηφισιάς. Ήταν 33 φορές διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, σε επίπεδο Ανδρών.

Διαβάστε επίσης