Κύπελλο Ελλάδας: Μεγάλες «μάχες» σε Παραλία και «Ζωσιμάδες» - Το πρόγραμμα

Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας στην δεύτερη ημέρα της Α’ φάσης.

ΑΕΛ
"Δοκιμασία" στην Καλαμάτα για την ΑΕΛ
Το απόγευμα της Δευτέρας (18/08) Παναιτωλικός και Λεβαδειακός έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Αγρινιώτες επικράτησαν 2-1 της Νίκης Βόλου στη Μαγνησία, ενώ οι «πράσινοι» της Βοιωτίας επιβλήθηκαν με το ίδιο αποτέλεσμα (2-1) του Μακεδονικού.

Η συνέχεια της Α’ φάσης δίνεται την Τρίτη (19/08) όπου το πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις. Η πιο αμφίρροπη θα λάβει χώρα στο στάδιο της Παραλίας στην Καλαμάτα, όπου η «Μαύρη Θύελλα» υποδέχεται την ΑΕΛ.

Παράλληλα, στους «Ζωσιμάδες» ο ΠΑΣ Γιάννινα αντιμετωπίζει τον Βόλο, ενώ στην Καρδίτσα η τοπική Αναγέννηση θα παίξει κόντρα στην Κηφισιά. Ακόμα, η Καβάλα υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, ενώ στο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» το Αιγάλεω θα αντιμετωπίσει τον Παναργειακό.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της Α’ φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

Δευτέρα 18 Αυγούστου

  • Μακεδονικός - Λεβαδειακός 1-2
  • Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη 19 Αυγούστου

  • 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος
  • 17:00 Καλαμάτα - ΑΕΛ (Cosmote Sport 1HD)
  • 17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας - Κηφισιά
  • 17:00 Αιγάλεω - Παναργειακός
  • 17:00 Καβάλα - Πανσερραϊκός

Τετάρτη 20 Αυγούστου

  • 17:00 Καμπανιακός - Athens Kallithea
  • 17:00 Πανιώνιος - Ηρακλής (Cosmote Sport 1HD)
  • 17:00 Χανιά - Μαρκό
  • 17:15 Ελλάς Σύρου - Νέστος Χρυσούπολης

