ΠΑΟΚ: Πένθος στον «Δικέφαλο του Βορρά» - Πέθανε ο Απόστολος Σαββουλίδης

Ο εκλιπών ήταν επί δέκα χρόνια τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και άφησε την τελευταία του πνοή, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένειά του.

Ο Απόστολος Σαββουλίδης αγωνίστηκε σε 125 ματς με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων» ως μέλος της «χρυσής γενιάς» της δεκαετίας του ’70 κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Αναλυτικά, στο μήνυμα της ΠΑΕ αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Απόστολου Σαββουλίδη, που έφυγε από τη ζωή.

Ο τερματοφύλακας της χρυσής γενιάς της δεκαετίας του ’70 αγωνίστηκε σε 125 παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.

Καλό ταξίδι...».

Διαβάστε επίσης