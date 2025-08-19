Super League: Ποιοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Οι διαιτητές της πρεμιέρας
Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Super League.
Η σεζόν 2025/26 ξεκινάει στο ελληνικό πρωτάθλημα το τριήμερο 23-25 Αυγούστου.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αγώνες, καθώς αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, έπειτα από σχετικό αίτημα των «πράσινων». Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους ρέφερι που θα διευθύνουν τα παιχνίδια.
Στο Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR θα είναι ο Σιδηρόπουλος με VAR τον Κατσικογιάννη, ενώ το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, έχοντας VAR τον Πουλουκίδη. Όσον αφορά στο ΠΑΟΚ – ΑΕΛ ορίστηκε ο Φωτιάς με VARίστα τον Ζαμπαλά.
Οι διαιτητές της πρεμιέρας στη Super League
Σάββατο 23 Αυγούστου
20:00 Άρης – Βόλος
- Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
- Α’ Βοηθός: Νικολκάκης Βασίλειος (Λασιθίου)
- Β’ Βοηθός: Αρμακόλας Ισίδωρος (Κυκλάδων)
- 4ος: Τομαράς Ιωάννης (Θράκης)
- VAR: Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)
- AVAR: Θάνος Δημήτριος (Ηπείρου)
- Παρατηρητής: Θάνος Δημήτριος (Ηπείρου)
20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR
- Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
- Α’ Βοηθός: Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτ/νίας)
- Β’ Βοηθός: Δημητριάδης Λάζαρος (Μακεδονίας)
- 4ος: Ματσούκας Μιχαήλ (Ευβοίας)
- VAR: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου)
- AVAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
- Παρατηρητής: Καλογερόπουλος Χαράλαμπος (Αθηνών)
22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος
- Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
- Α’ Βοηθός: Νταβέλας Αργύριος (Μακεδονίας)
- Β’ Βοηθός: Μάτσας Κωνσταντίνος (Ηρακλείου)
- 4ος: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
- VAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
- AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
- Παρατηρητής: Νικολακόπουλος Αθανάσιος (Αθηνών)
Κυριακή 24 Αυγούστου
20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
- Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
- Α’ Βοηθός: Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)
- Β’ Βοηθός: Ψύλλος Χρήστος (Λέσβου)
- 4ος: Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης)
- VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
- AVAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
- Παρατηρητής: Δαγκλής Χρήστος (Χαλκιδικής)
21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ
- Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
- Α’ Βοηθός: Μεϊντανάς Ανδρέας (Αχαΐας)
- Β’ Βοηθός: Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
- 4ος: Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής)
- VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
- AVAR: Φίτσας Βασίλειος (Πρεβέζης-Λευκάδος)
- Παρατηρητής: Κύριου Ελένη (Αρκαδίας)
Δευτέρα 25 Αυγούστου
19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά
- Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
- Α’ Βοηθός: Κομισοπούλου Γεωργία (Χανίων)
- Β’ Βοηθός: Διαμαντής Λάμπρος (Ηπείρου)
- 4ος: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
- VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)
- AVAR: Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
- Παρατηρητής: Γκάγκας Δημήτριος (Λάρισας)