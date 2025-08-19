Super League: Ποιοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Οι διαιτητές της πρεμιέρας

Η ΚΕΔ γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τους αγώνες της 1ης αγωνιστικής της Super League.

Newsbomb

Super League
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η σεζόν 2025/26 ξεκινάει στο ελληνικό πρωτάθλημα το τριήμερο 23-25 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι αγώνες, καθώς αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, έπειτα από σχετικό αίτημα των «πράσινων». Η ΚΕΔ έκανε γνωστούς τους ρέφερι που θα διευθύνουν τα παιχνίδια.

Στο Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR θα είναι ο Σιδηρόπουλος με VAR τον Κατσικογιάννη, ενώ το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός θα σφυρίξει ο Πολυχρόνης, έχοντας VAR τον Πουλουκίδη. Όσον αφορά στο ΠΑΟΚ – ΑΕΛ ορίστηκε ο Φωτιάς με VARίστα τον Ζαμπαλά.

Οι διαιτητές της πρεμιέρας στη Super League

Σάββατο 23 Αυγούστου

20:00 Άρης – Βόλος

  • Διαιτητής: Τσακαλίδης Αλέξανδρος (Χαλκιδικής)
  • Α’ Βοηθός: Νικολκάκης Βασίλειος (Λασιθίου)
  • Β’ Βοηθός: Αρμακόλας Ισίδωρος (Κυκλάδων)
  • 4ος: Τομαράς Ιωάννης (Θράκης)
  • VAR: Ανδριανός Κωνσταντίνος (Αχαΐας)
  • AVAR: Θάνος Δημήτριος (Ηπείρου)
  • Παρατηρητής: Θάνος Δημήτριος (Ηπείρου)

20:00 Ολυμπιακός – Αστέρας AKTOR

  • Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος (Δωδεκανήσου)
  • Α’ Βοηθός: Κωσταράς Πολυχρόνης (Αιτ/νίας)
  • Β’ Βοηθός: Δημητριάδης Λάζαρος (Μακεδονίας)
  • 4ος: Ματσούκας Μιχαήλ (Ευβοίας)
  • VAR: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος (Ηπείρου)
  • AVAR: Κουμπαράκης Στέφανος (Κυκλάδων)
  • Παρατηρητής: Καλογερόπουλος Χαράλαμπος (Αθηνών)

22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

  • Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος (Πέλλας)
  • Α’ Βοηθός: Νταβέλας Αργύριος (Μακεδονίας)
  • Β’ Βοηθός: Μάτσας Κωνσταντίνος (Ηρακλείου)
  • 4ος: Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
  • VAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
  • AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
  • Παρατηρητής: Νικολακόπουλος Αθανάσιος (Αθηνών)

Κυριακή 24 Αυγούστου

20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός

  • Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος (Πιερίας)
  • Α’ Βοηθός: Μηνούδης Ιωάννης (Πιερίας)
  • Β’ Βοηθός: Ψύλλος Χρήστος (Λέσβου)
  • 4ος: Τσιμεντερίδης Σταύρος (Κοζάνης)
  • VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος (Δράμας)
  • AVAR: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
  • Παρατηρητής: Δαγκλής Χρήστος (Χαλκιδικής)

21:00 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ

  • Διαιτητής: Φωτιάς Βασίλειος (Πέλλας)
  • Α’ Βοηθός: Μεϊντανάς Ανδρέας (Αχαΐας)
  • Β’ Βοηθός: Παπαδάκης Μιχαήλ (Ηρακλείου)
  • 4ος: Κόκκινος Γεώργιος (Χαλκιδικής)
  • VAR: Ζαμπαλάς Σπυρίδων (Ηπείρου)
  • AVAR: Φίτσας Βασίλειος (Πρεβέζης-Λευκάδος)
  • Παρατηρητής: Κύριου Ελένη (Αρκαδίας)

Δευτέρα 25 Αυγούστου

19:30 Λεβαδειακός – Κηφισιά

  • Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος (Λασιθίου)
  • Α’ Βοηθός: Κομισοπούλου Γεωργία (Χανίων)
  • Β’ Βοηθός: Διαμαντής Λάμπρος (Ηπείρου)
  • 4ος: Τζήλος Αθανάσιος (Λάρισας)
  • VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης (Μακεδονίας)
  • AVAR: Αντωνίου Ελένη (Αχαΐας)
  • Παρατηρητής: Γκάγκας Δημήτριος (Λάρισας)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «έντιμη» συνεννόηση Ηνωμένων Πολιτειών – Ρωσίας και το μήνυμα Ουσάκοφ περί «ειλικρίνειας»

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αλιβέρι

19:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο κέντρο της Αθήνας έπεσαν σχεδόν 16mm νερού - Πόσο καιρό είχε να συμβεί κάτι αντίστοιχο

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Χίο: Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση η 30χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφό της

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με ασθενοφόρο στο Γουδή: Η στιγμή που το όχημα τουμπάρει στη μέση του δρόμου

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με ανατροπή στην Καλαμάτα πέρασε στη League Phase η ΑΕΛ

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Χαλκηδόνα: Πυροσβεστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρα - Ένας τραυματίας

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Παπάγου: Με συρματόσχοινα απομακρύνουν το λεωφορείο που έπεσε σε σπίτι

18:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ποιοι σφυρίζουν Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Οι διαιτητές της πρεμιέρας

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο Τραμπ εγγυάται πώς δεν θα υπάρξουν στρατοί στην Ουκρανία

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Ένα 6χρονο παιδί θα κάνει καθημερινά 80 χιλιόμετρα για να μάθει τα πρώτα του γράμματα

18:42ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι μεγάλες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν εκσυγχρονισμό και στρατηγική

18:31ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κλειδωθήκατε έξω από το αυτοκίνητό σας; Πώς θα μπείτε μέσα και χωρίς να σπάσετε τα τζάμια

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα κατά Ζελένσκι: Τα αποτελέσματα της πολιτικής του φάνηκαν στον χάρτη που παρουσιάστηκε στον Λευκό Οίκο

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Τα 5 συμπεράσματα από τις συνομιλίες Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους και το τηλεφώνημα με Πούτιν

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο της νύφης παρέλυσε και δεν μπορούσε να χαμογελάσει την ημέρα του γάμου της λόγω άγχους

18:12LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Ποζάρει με μαγιό σε σκάφος από το Ιόνιο - «Ξέχασα τι μέρα είναι»

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη στο «λιμάνι της ακολασίας» στη Νάπολη - Πώς ξαναγράφει τη ρωμαϊκή ιστορία

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Την Τετάρτη (20/08) στην Αθήνα ο Τι Τζέι Σορτς

17:59ΚΟΣΜΟΣ

AFP: Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Ηχηρό «όχι» του Ουκρανού προέδρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αλιβέρι

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κραύγαζε σαν «δαιμονισμένος» στη λιτανεία του Αγίου Γερασίμου - Βίντεο

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με ασθενοφόρο στο Γουδή: Η στιγμή που το όχημα τουμπάρει στη μέση του δρόμου

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα μέχρι τέλος Αυγούστου «βλέπει» το ECMWF - Πότε θα χτυπήσουν διαδοχικά κύματα ζέστης

17:59ΚΟΣΜΟΣ

AFP: Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Ηχηρό «όχι» του Ουκρανού προέδρου

13:48ΚΟΣΜΟΣ

String, string, πού είναι τα string σας; Γιατί πλέον οι γυναίκες θέλουν τα μαγιό τους μικροσκοπικά

13:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος για το επίδομα «βαρέων και ανθυγιεινών» στους υπαλλήλους της Βουλής  - Ποια κόμματα ψήφισαν «ΝΑΙ»

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Η στιγμή που τουρίστρια αρπάζει 14χρονη «πορτοφολού» από την κοτσίδα - Την κράτησε μέχρι να την συλλάβει η αστυνομία

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Love scam: Έφηβος πουλήθηκε σε κύκλωμα βασανιστών από την «κοπέλα» του - Η απίστευτη ιστορία του

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: «Ναι, εγώ το έκανα» - Η κυνική ομολογία αλλοδαπού εμπρηστή για τέσσερις εστίες φωτιάς

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Το πρόσωπο της νύφης παρέλυσε και δεν μπορούσε να χαμογελάσει την ημέρα του γάμου της λόγω άγχους

19:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο κέντρο της Αθήνας έπεσαν σχεδόν 16mm νερού - Πόσο καιρό είχε να συμβεί κάτι αντίστοιχο

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία μεταβολή από σήμερα, πού θα βρέξει - Καυσωνική η Παρασκευή

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

16:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτό είναι το δυστοπικό μέλλον της ανθρωπότητας: Ρομπότ θα γεννά... μωρά το 2026!

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική - Πολλά προβλήματα στο κέντρο από την ξαφνική μπόρα - Φωτογραφίες

15:07WHAT THE FACT

Το μυστήριο του χειρογράφου Voynich: Το βιβλίο που κανείς δεν κατάφερε να διαβάσει για 500 χρόνια

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή - Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ