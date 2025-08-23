Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ

Στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος, η Τσέλσι έμεινε στην ισοπαλία στην έδρα της απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας. Για την 2η αγωνιστική, οι «μπλε» είχαν κι άλλο λονδρέζικο ντέρμπι. Αυτή τη φορά στην έδρα της Γουέστ Χαμ.

Η ομάδα του Μαρέσκα ήταν καταιγιστική και επικράτησε εύκολα με 5-1. Κάνοντας μάλιστα και ανατροπή, αφού βρέθηκε να χάνει. Τα «σφυριά» μετά την βαριά ήττα στην έδρα της Σάντερλαντ, δείχνουν ξανά να μην είναι σε καλή κατάσταση.

Ο Πακετά έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους, για να ακολουθήσει… καταιγίδα από Ζοάο Πέδρο, Νέτο, Φερνάντες, Καϊσέδο και Τσαλόμπα.

PREMIER LEAGUE – 2η αγωνιστική:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι 1-5

(6΄ Πακετά - 15΄ Ζοάο Πέδρο, 23΄ Πέδρο Νέτο, 34΄ Έντσο Φερνάντες, 54΄ Καϊσέδο, 58΄ Τσαλόμπα)

Σάββατο 23 Αυγούστου

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ

Μπέρνλι-Σάντερλαντ

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα

Μπόρνμουθ- Γουλβς

Άρσεναλ-Λιντς

Κυριακή 24 Αυγούστου

Κρίσταλ Πάλας- Νότιγχαμ Φόρεστ

Έβερτον-Μπράιτον

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τσέλσι 4 -2αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 3

Σάντερλαντ 3

Τότεναμ 3

Λίβερπουλ 3

Νότιγχαμ Φόρεστ 3

Άρσεναλ 3

Λιντς 3

Μπράιτον 1

Φούλαμ 1

Άστον Βίλα 1

Κρίσταλ Πάλας 1

Νιούκαστλ 1

Έβερτον 0

Μάντσεστερ Γιουν. 0

Μπόρνμουθ 0

Μπρέντφορντ 0

Μπέρνλι 0

Γουέστ Χαμ 0 -2αγ.

Γουλβς 0