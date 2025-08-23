Άρσεναλ: Έκανε τη σπουδαία κίνηση, απέκτησε τον Έζε

Οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν λίγο πριν το ματς με τη Λιντς την σημαντική μεταγραφή, αποκτώντας τον Εμπερέτσι Έζε.

Άρσεναλ: Έκανε τη σπουδαία κίνηση, απέκτησε τον Έζε
Η Άρσεναλ ολοκλήρωσε μεγάλη μεταγραφή, κάνοντας δικό της τον Εμπερέτσι Έζε. Η συμφωνία ανακοινώθηκε λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Λιντς για τους «κανονιέρηδες». Με το deal να ολοκληρώνεται νωρίτερα ανάμεσα στους Λονδρέζους και την Κρίσταλ Πάλας.

Ο Έζε είχε βρεθεί πολύ κοντά στην Τότεναμ, αλλά η Άρσεναλ έκανε… μπάσιμο και τελικά απέκτησε τον παίκτη.

Ο ποδοσφαιριστής ήταν… μήλον της έριδος, ειδικά μετά τις εξαιρετικές σεζόν που έκανε στην Πάλας. Εκεί αγωνίστηκε για πέντε χρόνια και ήταν βασική αιτία που κατακτήθηκε το κύπελλο της περασμένης σεζόν και το Community Shield πριν λίγο καιρό.

