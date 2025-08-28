Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και πρεμιέρα Εθνικής
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28/08).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28/08):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
15:00
Novasports Start, ΕΡΤ1
Γεωργία – Ισπανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00
Novasports 4HD
Ισραήλ – Ισλανδία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:00
Novasports 4HD
Βέλγιο – Γαλλία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
18:15
Novasports Start
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κύπρος
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:55
Mega Play, COSMOTE SPORT 1 HD
Κλήρωση Champions League
Ποδόσφαιρο
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
PreGame Show
Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός
20:00
ΕΡΤ3
IAAF Diamond League
Ζυρίχη
20:00
OPEN TV
Pre Game Show
ΠΑΟΚ – Ριέκα
20:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
UEFA Europa League 2025-26
20:00
COSMOTE SPORT 2 HD
PreGame Show
ΑΕΚ – Άντερλεχτ
20:15
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
20:15
COSMOTE SPORT 1 HD
UEFA Champions League Show 2025-26
Εκπομπή
20:30
OPEN TV
ΠΑΟΚ – Ριέκα
UEFA Europa League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 2 HD
ΑΕΚ – Άντερλεχτ
UEFA Conference League 2025-26
21:30
Novasports Start, ΕΡΤ News
Ελλάδα – Ιταλία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
Novasports 4HD
Σλοβενία – Πολωνία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
PostGame Show
Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός
23:00
COSMOTE SPORT 2 HD
PostGame Show
ΑΕΚ – Άντερλεχτ
23:30
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ