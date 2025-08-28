Champions League: Μεγάλη αλλαγή στους τελικούς της διοργάνωσης - Η ανακοίνωση της UEFA

Σε μία σημαντική αλλαγή στους τελικούς του Champions League προχώρησε η UEFA.

Τρόπαιο Champions League
Σημαντική αλλαγή στους τελικούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης
Όπως ανακοινώθηκε από την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, αρχής γενομένης από τον τελικό του 2026 στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία, όλοι οι τελικοί θα έχουν νέα ώρα έναρξης, από τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) στις 19:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο λόγος της αλλαγής στην ώρα έναρξης των τελικών έχει ως στόχο την προσφορά καλύτερης εμπειρίας στους φιλάθλους, τις ομάδες που θα παίρνουν μέρος, αλλά και τις πόλεις που θα φιλοξενούν τους τελικούς.

Συγκεκριμένα, η νέα ώρα έναρξης θα προσφέρει μεγαλύτερη διευκόλυνση στις μετακινήσεις των φιλάθλων με τις δημόσιες συγκοινωνίες, θα δίνεται η δυνατότητα σε οικογένειες με παιδιά να δώσουν το «παρών» στο μεγάλο ραντεβού της σεζόν, αλλά και θα προσελκύσει μεγαλύτερο τηλεοπτικό ενδιαφέρον σ’ όλον τον κόσμο.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η UEFA ανακοίνωσε σήμερα μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα των αγώνων της κορυφαίας της διοργάνωσης: ξεκινώντας από τον τελικό του 2026 στη Βουδαπέστη, η ώρα έναρξης του τελικού του UEFA Champions League θα μετατεθεί από τις 21:00 CET (22:00, ώρα Ελλάδας) στις 18:00 CET (19:00 ώρα Ελλάδας).

Η απόφαση αυτή έχει ως στόχο να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία της ημέρας του αγώνα για τους οπαδούς, τις ομάδες και τις πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες, βελτιστοποιώντας τη λογιστική και τις λειτουργίες, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλά απτά οφέλη. Στόχος μας είναι να κάνουμε την ημέρα του αγώνα μια πραγματικά απολαυστική εμπειρία για όλους όσους θέλουν να συμμετάσχουν στον ενθουσιασμό, δημιουργώντας παράλληλα μια φιλόξενη ατμόσφαιρα που θα διευκολύνει τις οικογένειες και τα παιδιά να παρακολουθήσουν τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο αγώνα ποδοσφαίρου της σεζόν.

Για τους φιλάθλους που ταξιδεύουν, αυτό θα σημαίνει βελτιωμένη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς - ειδικά μετά τον αγώνα - και ένα ασφαλέστερο, πιο άνετο ταξίδι επιστροφής από το γήπεδο. Για τις πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες, θα ενισχύσει τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο της εκδήλωσης, δίνοντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να συνεχίσουν τους εορτασμούς τους.

Η νέα ώρα έναρξης του αγώνα συνάδει επίσης με ένα πιο προσιτό χρονικό διάστημα μετάδοσης, βοηθώντας τον τελικό να προσελκύσει ένα ακόμη ευρύτερο τηλεοπτικό και ψηφιακό κοινό σε όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση νεότερων θεατών».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν σχολίασε: «Με αυτή την αλλαγή, τοποθετούμε την εμπειρία των φιλάθλων στο επίκεντρο του προγραμματισμού μας. Ο τελικός του UEFA Champions League είναι το αποκορύφωμα της ποδοσφαιρικής σεζόν και η νέα ώρα έναρξης θα τον κάνει ακόμα πιο προσβάσιμο, περιεκτικό και εντυπωσιακό για όλους τους εμπλεκόμενους.

Ενώ η ώρα έναρξης στις 21:00 CET (22:00, ώρα Ελλάδς) είναι κατάλληλη για τους αγώνες της εβδομάδας, η νωρίτερη ώρα έναρξης του τελικού το Σάββατο σημαίνει νωρίτερη λήξη - ανεξάρτητα από την παράταση ή τα πέναλτι - και προσφέρει στους φιλάθλους την ευκαιρία να απολαύσουν το υπόλοιπο της βραδιάς με τους φίλους και την οικογένειά τους, αναπολώντας τον αγώνα της σεζόν».

