Champions League: Μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase ο Ολυμπιακός - Η ώρα & το κανάλι της κλήρωσης

Τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του φετινού Champions League θα μάθει το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) ο Ολυμπιακός στην κλήρωση του Μονακό. 

Ολυμπιακός
Επιστροφή στα "αστέρια" για τους "ερυθρόλευκους"
Το «παρών» στην κλήρωση του ενιαίου ομίλου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης δίνει ο Πρωταθλητής Ελλάδας, Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» μετέχουν στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας και θα μάθουν τους αντιπάλους τους, με τη διαδικασία να είναι παρόμοια με αυτή της περασμένης σεζόν.

Οι 36 συμμετέχουσες ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, βάσει του συντελεστή της ατομικής τους κατάταξης, με την κάτοχο του τροπαίου της διοργάνωσης (Παρί Σεν Ζερμέν) να είναι επικεφαλής στο Γκρουπ 1.

Ξεκινώντας από εκεί τα μπαλάκια θα κληρώσουν οκτώ αντιπάλους για κάθε ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες αρχές:

- Δύο ομάδες από κάθε ένα από τα τέσσερα γκρουπ, με έναν εντός έδρας και έναν εκτός έδρας αγώνα απέναντι σε ομάδες από κάθε γκρουπ που ορίζονται από το λογισμικό.

- Δεν μπορούν να κληρωθούν ομάδες από τις ίδιες ομοσπονδίες.

- Δεν θα υπάρχουν περισσότεροι από δύο αντίπαλοι από την ίδια ομοσπονδία.

Η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί για όλες τις υπόλοιπες ομάδες μέχρι να ολοκληρωθούν όλα τα ζευγάρια, ενώ το πρόγραμμα των αγώνων με τις ημερομηνίες και τις ώρες έναρξης θα ανακοινωθεί το αργότερο έως το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League:

  • 1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα
  • 2ο γκρουπ δυναμικότητας: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ
  • 3ο γκρουπ δυναμικότητας: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ
  • 4ο γκρουπ δυναμικότητας: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

  • 16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26
  • 28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase Champions League 2025/26

Η κλήρωση του ενιαίου ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα γίνει στις 19:00 ώρα Ελλάδας στο Μονακό.

Η μετάδοση της κλήρωσης θα είναι διπλή. Συγκεκριμένα, το COSMOTE SPORT 1 HD θα είναι το ένα από τα δύο κανάλια που θα μεταδώσει την κλήρωση στις 19:00, ενώ παράλληλα και το MEGA NEWS από τις 18:55 θα δείχνει εικόνα από το Μόντε Κάρλο.

