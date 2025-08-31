Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Ταρεμί στην Ελλάδα

Στη χώρα μας έφτασε ο Ιρανός φορ, ο οποίος θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει 2.000.000 ευρώ στην Ίντερ για να κάνει δικό του τον Ταρεμί, ο οποίος με τη σειρά του θα γίνει «ερυθρόλευκος» για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 2.000.000 ευρώ.

Στις πρώτες του δηλώσεις, κατά την άφιξη του στο «Ελ. Βενιζέλος», ο Ιρανός μίλησε για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και τη συνύπαρξη του με τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμπτσουκ.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για τον λόγο που επέλεξε τον Ολυμπιακό: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα στον Ολυμπιακό. Ξέρουμε ότι είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα».

Για το τι γνωρίζει για τον κόσμο του Ολυμπιακού: «Ο Ολυμπιακός είναι μία πάρα πολύ μεγάλη ομάδα με πάρα πολλούς οπαδούς, πολύ θερμούς, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα τους γνωρίσω».

Για το ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει μία από τις καλύτερες επιθετικές τριάδες, τον ίδιο, τον Ελ Κααμπί και τον Γιάρεμτσουκ: «Είμαστε συμπαίκτες, ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την ομάδα όσο περισσότερο μπορούμε, οπότε θα κάνουμε τα πάντα. Είμαστε συμπαίκτες, είμαστε ομάδα».

