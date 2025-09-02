Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Ποντένσε
Με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα αγωνίζεται και πάλι ο Ντάνιελ Ποντένσε.
Η τρίτη θητεία του Πορτογάλου εξτρέμ στον Ολυμπιακό ξεκίνησε και επίσημα την Τρίτη (02/09). Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε το απόγευμα της Δευτέρας (01/09) στην Αθήνα, όπου γνώρισε αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» και στην συνέχεια υπέγραψε το συμβόλαιο συνεργασίας του με τους Νταμπλούχους Ελλάδας.
Μάλιστα, την Τρίτη (02/09) το μεσημέρι η πειραϊκή ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του με τη μορφή του δανεισμού από την Αλ Σαμπάμπ.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!
Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.
Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!».