Τραγωδία στη Βραζιλία: Τερματοφύλακας απέκρουσε πέναλτι και αμέσως μετά κατέρρευσε και πέθανε

Σοκαρισμένος ο ποδοσφαιρικός κόσμος της Βραζιλίας, μετά το θάνατο του τερματοφύλακα Έντσον. Ο πορτιέρε από τη χώρα της λατινικής Αμερικής, αγωνιζόταν στο ποδόσφαιρο σάλας. Δυστυχώς κατά τη διάρκεια αγώνα κατέρρευσε και στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο Έντσον μόλις είχε αποκρούσει πέναλτι στην αναμέτρηση. Ενώ περπατούσε ξαφνικά κατέρρευσε και το ιατρικό τιμ έσπευσε να του δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Διακομίστηκε γρήγορα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βυθίζοντας στη θλίψη το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας.

Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί η αιτία του θανάτου του τερματοφύλακα. Δείτε την συγκλονιστική στιγμή της κατάρρευσής του: