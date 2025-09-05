Συγκίνησε ο Μέσι: «Ευχαριστώ από καρδιάς, μόνο ο Θεός ξέρει τι φέρνει το μέλλον»

Το Αργεντινή – Βενεζουέλα εδώ και καιρό ήταν αφιερωμένο στον Λιονέλ Μέσι. Ο «Pulga» είχε ανακοινώσει πως θα είναι το τελευταίο εντός έδρας με τη φανέλα της πατρίδας του. Αυτόματα το «Μονουμεντάλ» γέμισε από λατρεία προς το πρόσωπό του.

Στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου είχε μαζί τους τρεις γιους του. Στην προθέρμανση δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Πέτυχε δύο από τα τρία γκολ, σε μια ακόμη μυθική του παράσταση.

Αφού η συγκίνηση καταλάγιασε, τα δάκρυα στέρεψαν, ο Μέσι θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ στον κόσμο που τον τίμησε. Με μια ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία έγραψε:

«Μια πολύ ξεχωριστή βραδιά που ακόμα με αφήνει άφωνο από συγκίνηση. Ευχαριστώ από καρδιάς όλους για την αγάπη τους και που μας στηρίζουν πάντα. Ό,τι και να συμβεί και ό,τι και να επιφυλάσσει το μέλλον, μόνο ο Θεός ξέρει… ΠΑΜΕ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!».