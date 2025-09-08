Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Δανία και τα προκριματικά του Μουντιάλ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/09).
Ένα ακόμα… βήμα, για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θέλει να κάνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία υποδέχεται στις 21:45 την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλει το «τρίποντο» για να πάρει μία σημαντική… διαφορά από τη βασική αντίπαλο στον όμιλο.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (08/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Topspin
Εκπομπή
20:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μίντεν – Φλένσμπουργκ
DAIKIN Bundesliga 2025-26
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Εκπομπή Grand Prix 2025
Ανασκόπηση
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports Start
Κροατία – Μαυροβούνιο
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 5HD
Γιβραλτάρ - Νήσοι Φερόες
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 4HD
Κόσοβο – Σουηδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Λευκορωσία – Σκωτία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Ελβετία – Σλοβενία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Ισραήλ – Ιταλία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
ALPHA
Ελλάδα – Δανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ