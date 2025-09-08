Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Δανία και τα προκριματικά του Μουντιάλ

Με στόχο το Μουντιάλ υποδέχεται τη Δανία η Ελλάδα

Ένα ακόμα… βήμα, για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θέλει να κάνει η Εθνική Ελλάδας , η οποία υποδέχεται στις 21:45 την Δανία στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλει το «τρίποντο» για να πάρει μία σημαντική… διαφορά από τη βασική αντίπαλο στον όμιλο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας