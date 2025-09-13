Την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα θα ψάχνουν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι υποδέχονται την ομάδα των Σερρών.

Έντεκα διαδοχικές νίκες εντός και εκτός έδρας στους αγώνες του με τον Πανσερραϊκό για το πρωτάθλημα έχει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να μην έχουν δεχθεί ούτε τέρμα στα επτά από τα παιχνίδια αυτά.

Η τελευταία φορά που πήραν θετικό αποτέλεσμα τα Λιοντάρια ήταν τη σεζόν 1990-91 στην έδρα τους με το ισόπαλο 2-2, ενώ η μοναδική φορά που δεν ηττήθηκαν με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό σε σύνολο 26 αγώνων, ήταν στις 12 Απριλίου 1970 (0-0).

Στις 26 αναμετρήσεις που έχουν γίνει στην ιστορία τους με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν 25 νίκες και υπάρχει και μια ισοπαλία χωρίς τέρματα. Στην πρώτη θέση με τα πιο συχνά σκορ στις μεταξύ τους συναντήσεις ισοβαθμούν το 2-0 και το 2-1 με πέντε εμφανίσεις.

Ο Ολυμπιακός έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του στις 16 από τις 25 νίκες του, ενώ η μοναδική τους ισοπαλία είναι χωρίς γκολ (0-0). Η ευρύτερη νίκη των Ερυθρολεύκων είναι το 7-0 στις 29 Δεκεμβρίου 1991, ενώ υπάρχει και μια νίκη με 6-0 στις 21 Οκτωβρίου 1973.

Ο Ολυμπιακός δεν έχει δεχθεί τέρμα από τον Πανσερραϊκό στα τρία από τα τέσσερα τελευταία τους παιχνίδια και στις δύο έδρες. Έχει σημειώσει συνολικά εννέα τέρματα από τα οποία τρία ήταν του Ελ Κααμπί, ο οποίος σκόραρε και στα δύο περσινά παιχνίδια των δύο ομάδων.

