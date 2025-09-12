Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Μπιλάλ - Ελεύθερος ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

Στην Αθήνα για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται ο νεαρός Αιγύπτιος επιθετικός, ούτως ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή κρούσης του Ολυμπιακού Β’.

Ο Μπιλάλ αγωνίστηκε τα προηγούμενα χρόνια στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, παίρνοντας μέρος και στο πρωτάθλημα της Super League 2 ως μέλος της δεύτερης ομάδας των «πράσινων», ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Εστρέλα και μετέπειτα στην Λαμία, απ’ την οποία έμεινε ελεύθερος.

Έτσι, εντός των επόμενων ωρών ο Ολυμπιακός αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα τον Αιγύπτιο επιθετικό, ο οποίος έχει αγωνιστεί και έξι φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενώ έχει περάσει και από τις ομάδες Κ20 και Κ23 των «Φαραώ».

