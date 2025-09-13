Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Βασικός ο Καμπελά | Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ

Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, για την 3η αγωνιστική της Super League.

Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Βασικός ο Καμπελά | Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ
Την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα θα ψάχνουν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι υποδέχονται την ομάδα των Σερρών.

H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.

