Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός: Βασικός ο Καμπελά | Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ
Δείτε τις επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενόψει του Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, για την 3η αγωνιστική της Super League.
Την τρίτη νίκη τους σε ισάριθμα ματς στο πρωτάθλημα θα ψάχνουν οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι υποδέχονται την ομάδα των Σερρών.
H ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Καμπελά, Ελ Κααμπί.
