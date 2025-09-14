Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές στην πρεμιέρα της League Phase

Τις επόμενες ημέρες είναι προγραμματισμένη η σέντρα στην ανανεωμένη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα αναμετρήσεις και η ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους διαιτητές.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Athens Kallithea στη Λεωφόρο θα σφυρίξει ο Δημήτρης Μόσχου, ενώ ο Σπύρος Ζαμπαλάς ορίστηκε στην αναμέτρηση του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ και σ’ αυτήν του Παναιτωλικού με τον Άρη ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Μάλιστα, σ’ αυτά τα τρία ματς θα υπάρχει χρήση και του VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 1ης αγωνιστικής της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

16:00 Ηλιούπολη - Βόλος

Διαιτητής: Ματσούκας, Βοηθοί: Μάτσας και Σπυρόπουλος, Τέταρτος: Μαχαίρας

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

15:00 Παναιτωλικός - Άρης

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης, Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος και Χριστοδούλου, Τέταρτος: Μπουρουζίκας, VAR: Κουμπαράκης και Μαχαίρας

Διαιτητής: Ευαγγέλου, Βοηθοί: Αρμακώλας και Στεφανής, Τέταρτος: Μπακογιάννης

Διαιτητής: Κατοίκος, Βοηθοί: Τσολακίδης και Παγουρτζής, Τέταρτος: Νταούλας

Διαιτητής: Γιουματζίδης, Βοηθοί: Πάτρας και Κλεπετσάνης, Τέταρτος: Ανδρικόπουλος

Διαιτητής: Τζήλος, Βοηθοί: Κομισοπούλου και Κορώνας, Τέταρτος: Καλατζής

Διαιτητής: Κόκκινος, Βοηθοί: Ψύλλος και Διαμαντής, Τέταρτος: Ανδριανός

Διαιτητής: Ζαμπαλάς, Βοηθοί: Μηνούδης και Βαλιώτης, Τέταρτος: Γεωργόπουλος, VAR: Πουλικίδης και Μπεκιάρης

Διαιτητής: Μόσχου, Βοηθοί: Νταβέλας και Οικονόμου, Τέταρτος: Φίτσας, VAR: Πολυχρόνης και Μπούτσικος

