Super League 2: Ο Λουκίνας λύτρωσε τη Νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ Β’

Με το… δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην Super League 2 η Νίκη Βόλου, καθώς επιβλήθηκε 1-0 του ΠΑΟΚ Β’ στο ματς που έριξε την αυλαία της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος.

Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β'
Πρεμιέρα με νίκη για τους Βολιώτες
«Χρυσός» σκόρερ για το «συγκρότημα» του Κώστα Γεωργιάδη ήταν ο Λουκίνας, ο οποίος στο 76ο λεπτό νίκησε τον Μοναστηρλή με πλασέ μέσα από την περιοχή, έπειτα από πάσα του Πέττα.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (63’ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Μπαριέντος (68’ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (88’ Σίλβα), Γιακουμάκης (63’ Στοϊλκοβιτς), Λουκίνας (88’ Τζιώρας).

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης (77’ Κοσίδης), Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος (72’ Μπιασότο), Τσοπούρογλου (83’ Κανίς), Αδάμ, Μούστμα (46’ Μπάλντε), Γκιτέρσος (83’ Γραββάνης).

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της πρεμιέρας στον Βόρειο όμιλο:

Καμπανιακός – Καβάλα 1-0

Ηρακλής – Αστέρας AKTOR Β’ 2-2

Αναγ. Καρδίτσας – Μακεδονικός 3-0

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β’ 1-0

