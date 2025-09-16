«Μότα και Σάντο» για Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (16/09).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό είναι αυτές που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου. Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία και οι «Τιάγκο Μότα και Νούνο Εσπίριτο Σάντο» είναι οι βασικοί υποψήφιοι για τον πάγκο.
Από εκεί και πέρα, «Αργυρός, θεός, Μανόλο» ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, τη στιγμή που «Άσοι στο μανίκι του» για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:23 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Μότα και Σάντο» για Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Volkswagen επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη
07:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
07:02 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
23:54 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ