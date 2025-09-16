«Μότα και Σάντο» για Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (16/09).

Newsbomb

ΤΙάγκο Μότα
Ο πρώην κόουτς της Γιουβέντους μεταξύ των βασικών υποψηφίων για τον "πράσινο" πάγκο
EPA/ALESSANDRO DI MARCO, ΑΜΠΕ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό είναι αυτές που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα του αθλητικού Τύπου. Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία και οι «Τιάγκο Μότα και Νούνο Εσπίριτο Σάντο» είναι οι βασικοί υποψήφιοι για τον πάγκο.

Από εκεί και πέρα, «Αργυρός, θεός, Μανόλο» ο Καραλής για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, τη στιγμή που «Άσοι στο μανίκι του» για τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:33ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: «Ήμουν εγώ» - Πώς ομολόγησε τη δολοφονί σε διαδικτυακούς φίλους πριν τη σύλληψή του

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Παιδάκι ξέφυγε από την προσοχή της δασκάλας και περιπλανιόταν στο δρόμο μόνο του

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ μηνύει τους New York Times για δυσφήμηση - Ζητά αποζημίωση 15 δισ. δολάρια

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

08:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μότα και Σάντο» για Παναθηναϊκό - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας, Μεσογείων και Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μικρό μαρσιποφόρο που απειλούνταν με εξαφάνιση σώθηκε λόγω εκτεταμένης ξηρασίας

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

08:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξεκίνησε δουλειά με τον NBAer Τζος Γκίντι των Μπουλς να φοράει τα «πράσινα»

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έως 312 ευρώ πάνω το 2026 και έως 696 ευρώ το 2027 - Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πέθανε στα 23 της δημοφιλής influencer - H αινιγματική τελευταία ανάρτηση με μακιγιάζ κλόουν

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Volkswagen επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χτύπησε και δεύτερο πλοίο σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα - Τρεις νεκροί

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι ημερομηνίες

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη: Είναι αυτό το μέρος που έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό;

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Μεταμεσονύχτιες αφίξεις στη Γαύδο: Δύο λέμβοι με 109 μετανάστες σε 4 ώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:54ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτώθηκε σε άλμα στις Άλπεις σε ζωντανή μετάδοση - Βίντεο

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Στήνει νέο «Άξονα του Κακού» - Πώς θα αντιδράσει η Αθήνα;

07:33ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» στην υπόθεση της Μαντλίν Μακάν: «Το κορίτσι ήταν παραγγελία από κύκλωμα παιδεραστίας»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Ο «Γολγοθάς» ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού: Τον έστειλαν σε λάθος νησί πριν από τον Αγιασμό

04:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αντετοκούνμπο και Σπανούλης «έσυραν τον χορό» στον θρίαμβο της Εθνικής

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Economist: Οι 50αρηδες οι πραγματικοί «χαμένοι» της οικονομίας - Η άγνωστη Gen X πιο αδικημένη από όλες τις άλλες γενιές

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ο απόλυτος οδηγός – Πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις και αναδρομικά

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

08:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έως 312 ευρώ πάνω το 2026 και έως 696 ευρώ το 2027 - Πόσα κερδίζουν οι συνταξιούχοι

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πέθανε στα 23 της δημοφιλής influencer - H αινιγματική τελευταία ανάρτηση με μακιγιάζ κλόουν

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Απατεώνας «αστυνομικός» άρπαξε λεφτά από 18χρονο στο κέντρο της Αθήνας

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Εκπληκτική αρχαιολογική ανακάλυψη: Είναι αυτό το μέρος που έκανε ο Ιησούς το θαύμα με τον τυφλό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ