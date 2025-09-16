Κύπελλο Ελλάδας: «Stop» της ΕΛ.ΑΣ. στην οργανωμένη παρουσία φίλων της ΑΕΚ στο Αιγάλεω

Η «Ένωση» κάνει πρεμιέρα στη League Phase της διοργάνωσης από το «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Αιγάλεω με την τοπική ομάδα είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης (16:00). H «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, όπως πράττει σε όλα τα εκτός έδρας ματς, ζήτησε επίσημα εισιτήρια για της ανάγκες των φίλων της, ωστόσο η απάντηση ήταν αρνητική.

Με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, υπάρχει απαγόρευση σε οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο γήπεδο του Αιγάλεω και η διάθεση εισιτηρίων στους οπαδούς της. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση, πάρθηκε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης