ΑΕΚ: Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στο Αιγάλεω

Η «Ένωση» κάνει πρεμιέρα στη League Phase της διοργάνωσης από το «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Αιγάλεω με την τοπική ομάδα είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης (16:00). H «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, όπως πράττει σε όλα τα εκτός έδρας ματς, ζήτησε επίσημα εισιτήρια για της ανάγκες των φίλων της, ωστόσο η απάντηση ήταν αρνητική.

Με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, υπάρχει απαγόρευση σε οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο γήπεδο του Αιγάλεω και η διάθεση εισιτηρίων στους οπαδούς της. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση, πάρθηκε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, μάλιστα, ενημέρωσε επίσημα τους φίλους της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Η ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας, ότι για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω, στο γήπεδο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» αύριο (17/9, 16.00) με αντίπαλο την ΠΑΕ Αιγάλεω, έχει εκδοθεί η υπ. ΓΓΑ/24383 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και της Αστυνομίας, έχουσα επί λέξει ως εξής: «Αποφασίζουμε την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΕ ΑΕΚ), κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Αιγάλεω – ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17/09/2025 και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».



Η ανωτέρω απόφαση ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ είναι εκ του Νόμου υποχρεωτικό να τηρηθεί από όλους μας».

