ΑΕΚ: Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στο Αιγάλεω

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημέρωσε επίσημα τον κόσμο της ομάδας για την απαγόρευση μετακίνησης στον εκτός έδρας αγώνα με το Αιγάλεω για τη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» κάνει πρεμιέρα στη League Phase της διοργάνωσης από το «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης».

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Αιγάλεω με την τοπική ομάδα είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης (16:00). H «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, όπως πράττει σε όλα τα εκτός έδρας ματς, ζήτησε επίσημα εισιτήρια για της ανάγκες των φίλων της, ωστόσο η απάντηση ήταν αρνητική.

Με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, υπάρχει απαγόρευση σε οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο γήπεδο του Αιγάλεω και η διάθεση εισιτηρίων στους οπαδούς της. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση, πάρθηκε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, μάλιστα, ενημέρωσε επίσημα τους φίλους της για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Η ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας, ότι για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω, στο γήπεδο «Στ. Μαυροθαλασσίτης» αύριο (17/9, 16.00) με αντίπαλο την ΠΑΕ Αιγάλεω, έχει εκδοθεί η υπ. ΓΓΑ/24383 απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και της Αστυνομίας, έχουσα επί λέξει ως εξής: «Αποφασίζουμε την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης καθώς και διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΕ ΑΕΚ), κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, μεταξύ των ομάδων Αιγάλεω – ΑΕΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17/09/2025 και ώρα 16.00 στο Δημοτικό Γήπεδο Αιγάλεω, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Η ανωτέρω απόφαση ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ είναι εκ του Νόμου υποχρεωτικό να τηρηθεί από όλους μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:55ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Νεκρή 69χρονη από τη Σερβία στην Ολυμπιακή Ακτή

23:45LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη για το ενδεχόμενο επιστροφής στην τηλεόραση: «Θέλω να αφοσιωθώ στο παιδάκι μου»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στο όνομα του ΕΦΚΑ: Πώς προσπαθούν να «αδειάσουν» λογαριασμούς

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ποδόσφαιρο: Πέθανε στα 42 του ο σπουδαίος Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς

23:27ΥΓΕΙΑ

Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει την ουλίτιδα, προκύπτει από έρευνα

23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση για τα απρεπή σχόλια και η φωτογραφία αγκαλιά με τον Σενγκούν

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κυκλοφορούσε ελεύθερος έχοντας καταδίκες πάνω από 11 χρόνια

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η ανακοίνωση της «Ένωσης» για την απαγόρευση μετακίνησης οπαδών στο Αιγάλεω

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ένα πραγματικό αμερικανικό είδωλο» - Το αντίο από Μπαντέρας, Κλίντον και Κέρτις

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Λιθουανία: Μαθήματα συναρμολόγησης, προγραμματισμού και χειρισμού drones για παιδιά άνω των 10 ετών

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Δικαιολογημένο» το πλήγμα στη Ντόχα - Το Κατάρ χρηματοδοτεί τη Χαμάς

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης (18/9)

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στο νοσοκομείο του Αγρινίου: 30χρονος Ρομά γρονθοκόπησε γιατρό που του παρείχε τις πρώτες βοήθειες

22:42LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Ο Νίκος Καρβέλας είναι μέσα μου»

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

22:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Κατανοούμε τη στεναχώρια» - ΠΑΕ και ποδοσφαιριστές ζήτησαν τη στήριξη του κόσμου

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Κόλαση» στην πόλη - Με κάθε τρόπο εκκενώνουν οι Παλαιστίνιοι - Πουλάνε τα πάντα για να μετακινηθούν λίγα χιλιόμετρα

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ήρθε από την Κεφαλονιά για απάτες, αλλά βρήκε τον… μάστορά της - Συνελήφθη 26χρονη

22:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 44χρονος ιερόσυλος που «άνοιγε» εκκλησίες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (16/9/2025): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.600.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Σέβομαι την Τουρκία, συγγνώμη» - Η απάντηση για τα απρεπή σχόλια και η φωτογραφία αγκαλιά με τον Σενγκούν

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του υπόπτου για τη δολοφονία, Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο εισαγγελέας ζητά τη θανατική ποινή

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Κορυδαλλός: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για μια θέση πάρκιγνκ

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Κόντρα Πάπα-Έλον Μασκ: Παράδειγμα πλούτου που «υπονομεύει την αξία της ανθρώπινης ζωής» - Σκληρή απάντηση του δισεκατομμυριούχου

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Συμμορίες στρατολογούν ανήλικα κορίτσια ως δολοφόνους - «Διψούν για αίμα»

23:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη στο όνομα του ΕΦΚΑ: Πώς προσπαθούν να «αδειάσουν» λογαριασμούς

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

20:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: H FIBA αποθεώνει τον Greek Freak με ένα βίντεο 9 λεπτών

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ήρθε από την Κεφαλονιά για απάτες, αλλά βρήκε τον… μάστορά της - Συνελήφθη 26χρονη

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Κόλαση» στην πόλη - Με κάθε τρόπο εκκενώνουν οι Παλαιστίνιοι - Πουλάνε τα πάντα για να μετακινηθούν λίγα χιλιόμετρα

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ποδόσφαιρο: Πέθανε στα 42 του ο σπουδαίος Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

15:01WHAT THE FACT

Μακαρόνια με κιμά: Οι Ιταλοί βάζουν…βέτο για το πώς τρώγονται σωστά  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ