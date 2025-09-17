Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Βασικός ο Ποντένσε - Οι ενδεκάδες

Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε το περασμένο Σάββατο την πρώτη του εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα» στον αγώνα της Super League με τον Πανσερραϊκό ως αλλαγή και την Τετάρτη (17/09) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον επέλεξε για την αρχική ενδεκάδα.

Κάτω από τα δοκάρια των Πειραιωτών θα βρίσκεται ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Στο δεξί άκρο θα ξεκινήσει ο Ροντινέι που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις, ενώ στα αριστερά θα είναι ο Φρανσίσκο Ορτέγκα. Στο κέντρο της άμυνας θα βρίσκονται οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορένζο Πιρόλα.

Στη μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Σαντιάγκο Έσε και Ντάνι Γκαρθία ως «κόφτες», με τον Ντάνιελ Ποντένσε στα αριστερά, τον Γκαμπριέλ Στρεφέτσα στο δεξί άκρο και ο Τσικίνιο θα κινείται ως επιτελικός, πίσω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Για την Πάφο, ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 3-5-2. Στον «άσο» θα βρίσκεται ο Μιχαήλ, με τους Λούκασεν, Νταβίντ Λουίζ και Γκόλνταρ στην άμυνα. Από τα δεξιά θα κινείται ο Κορέια, από τα αριστερά ο Μπρούνο και οι Ντράγκομιρ, Σούνγιτς και Πέπε θα είναι στον άξονα. Επιθετικό δίδυμο θα είναι οι Ντιμάτα και Ζάζα.

