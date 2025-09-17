Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ

Έναν αγώνα χωρίς κόσμο θα δώσει ο Παναθηναϊκός με απόφαση της ΔΕΑΒ, λόγω της συμπεριφοράς του κόσμου του με την Κηφισιά – Κανονικά με φιλάθλους το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεν έφτανε η ήττα στο Πανθεσσαλικό απέναντι στην Κηφισιά για τον Παναθηναϊκό, ήρθε και ποινή κεκλεισμένων των θυρών. Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους «πράσινους» με μία αγωνιστική για τη συμπεριφορά των φιλάθλων τους. Ποινή η οποία δεν επηρεάζει το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το οποίο θα διεξαχθεί με κόσμο.

Το «τριφύλλι» θα εκτίσει στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα. Η ποινή αφορά φθορές και επικίνδυνες ενέργειες όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με βασικότερο λόγο πλαστικά καθίσματα που πέταξαν οι φίλοι των φιλοξενούμενων στο ματς.

Αναλυτικά:

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1) Αφού έλαβε υπόψη της

α) Την αναφορά συμβάντων της Αστυνομίας,

β) Την Έκθεση Παρατηρητή της SuperLeague1,

γ) Την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

δ) Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου, καθώς και το βιντεοληπτικό υλικό που αναρτήθηκε σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, από τα οποία προκύπτει ότι μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου στις 14/09/2025, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2025/2026, φίλαθλοι της εγκαλούμενης ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, οι οποίοι ευρίσκονταν στις κερκίδες του ανωτέρω Σταδίου, αμέσως μετά τη λήξη του εν λόγω αγώνα και ενώ η αποστολή της ομάδας του Παναθηναϊκού αποχωρούσε προς τα αποδυτήρια, διαμαρτυρόμενοι προς τα μέλη αυτής για την ήττα της ομάδας τους, αφού πρώτα αποκόλλησαν τουλάχιστον είκοσι (20) πλαστικά καθίσματα από τις κερκίδες του Σταδίου, τα εκσφενδόνιζαν προς αυτά.

Τα περισσότερα από τα αποξηλωθέντα αυτά καθίσματα σταμάτησαν στο προστατευτικό πλέγμα των κερκίδων. Τουλάχιστον, όμως, τέσσερα (4) εξ αυτών εξοστρακίστηκαν και κατέπεσαν σε κατώτερα τμήματα των ίδιων κερκίδων, εντός των οποίων ευρίσκονταν άλλοι φίλαθλοι της ίδιας ομάδας και τουλάχιστον ένα (1) από αυτά κατέπεσε επ’ αυτών, με εμφανή τον κίνδυνο τραυματισμού κάποιου από αυτούς, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 37/2025 Πράξη της, σε βάρος της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν. 5085/2024.

2) Καλεί σε ακρόαση, στις 22/9/2025, ένα φυσικό πρόσωπο, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΟΛΟΥ», κατά την διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα, που διεξήχθη σε αυτό στις 14/9/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2025/2026.

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:22LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος: «Μεγάλο σοκ ο καρκίνος της συντρόφου μου, με το που τελείωσε ο ένας, ήρθε ο επόμενος»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Μπλόκο» στα φαραωνικά σχέδια κατασκευής καζίνο στην Times Square

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου - Θα παραμείνει σε κατ'οίκον περιορισμό

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Πιέζουν οι «ερυθρόλευκοι», «διαβασμένοι» οι Πρωταθλητές Κύπρου

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφος με μετανάστες ανετράπη στα ανοιχτά της Λιβύης - Διασώθηκαν 13 από τους 74 επιβαίνοντες

21:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Η Fed μειώνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες, για πρώτη φορά το 2025, μετά και την πίεση Τραμπ

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 54χρονος παρενόχλησε φοιτήτρια μέσα σε λεωφορείο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Μόλις 13 διασώθηκαν από ναυάγιο πλοίου με 74 επιβαίνοντες - Αγνοείται η τύχη δεκάδων

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πρόταση να δοθεί το όνομά του σε αεροδρόμιο της Ιταλίας

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αίγυπτο: «Έκανε φτερά» χρυσό βραχιόλι Φαραώ ηλικίας 3.000 ετών

19:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση του 32χρονου Σύρου - Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του - Είχε προσαχθεί 20 φορές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης - Η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στο επίκεντρο

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίoυ

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: Στις καθυστερήσεις πήρε βαθμό η ομάδα του Μαρκόπουλου

19:51ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Πράσινο φως στις διαπραγματεύσεις με Βρετανία και Καναδά για συμμετοχή στο SAFE

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Aγόρασε κρουασάν από σούπερ μάρκετ και βρήκε μέσα ζωύφια και μούχλα

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

21:22LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος: «Μεγάλο σοκ ο καρκίνος της συντρόφου μου, με το που τελείωσε ο ένας, ήρθε ο επόμενος»

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησέ με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

21:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Η Fed μειώνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες, για πρώτη φορά το 2025, μετά και την πίεση Τραμπ

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αίγυπτο: «Έκανε φτερά» χρυσό βραχιόλι Φαραώ ηλικίας 3.000 ετών

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 54χρονος παρενόχλησε φοιτήτρια μέσα σε λεωφορείο

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για συνάντηση με Βασιλιά Κάρολο: «Με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ