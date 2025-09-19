«Πανέτοιμοι» Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο στην ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Δύο σημαντικές λύσεις για τη δύσκολη συνέχεια έχει στα… χέρια του ο Μάρκο Νίκολιτς, μια και οι Γκρούγιτς και Ζοάο Μάριο έδειξαν «Πανέτοιμοι» να μπουν άμεσα στο ροτέισον του Σέρβου προπονητή ακόμα και στον αγώνα που έπεται με την ΑΕΛ Novibet στη Θεσσαλία.

«Έρχονται εκπλήξεις» στον Ολυμπιακό, καθώς στο Ρέντη έγινε αυτοκριτική για τον αγώνα με την Πάφο και τους δύο χαμένους βαθμούς, τη στιγμή που στον Παναθηναϊκό τα δεδομένα είναι… απλά με «Κόντη και στο… βάθος Ρεμπρόφ».

