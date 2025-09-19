Champions League: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα με Ράσφορντ, νίκη της Σίτι – Τα αποτελέσματα
Οι Καταλανοί με δύο γκολ του Άγγλου επικράτησαν στο Νιούκαστλ με 2-1, την ώρα που οι «πολίτες» επιβλήθηκαν 2-0 της Νάπολι – Πεντάρα της Άιντραχτ στη Γαλατά, τέσσερα η Σπόρτινγκ στην Καϊράτ.
Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι «έκλεισαν» την πρεμιέρα της League Phase του Champions League με σημαντικές νίκες. «Τρίποντα» πήραν επίσης η Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Φώτη Ιωαννίδη να αγωνίζεται.
Στο Μάντσεστερ η Σίτι φιλοξένησε τη Νάπολι. Οι Άγγλοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το 21’, όταν αποβλήθηκε μέσω VAR ο Ντι Λορέντζο. Ο Χάαλαντ στο 56’ άνοιξε το σκορ για τους «πολίτες». Στο 65’ ο Ντόκου διαμόρφωσε το 2-0.
Στο Νιούκαστλ η ομάδα της βόρειας Αγγλίας φιλοξένησε την Μπαρτσελόνα, με τον Ράσφορντ να ανοίγει το σκορ στο 59’ κόντρα στους συμπατριώτες του. Ο ίδιος παίκτης στο 67’ έκανε το 0-2. Με τον Γκόρντον στο 90’ να μειώνει στο τελικό 1-2.
Στην Φρανκφούρτη η Άιντραχτ φιλοξένησε την Γαλατάσαραϊ. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Ακγκούν στο 8’. Το αυτογκόλ του Σάντσες έφερε το 1-1 στο 37’. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, Ουζούν και Μπούρκαρντ διαμόρφωσαν το 3-1 για τους Γερμανούς. Ξανά ο Μπούρκαρντ έκανε το 4-1 στο 66’. Ο Κνάουφ στο 75’ σημείωσε το πέμπτο γκολ των «αετών».
Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ υποδέχτηκε την Καϊράτ Αλμάτι. Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στο ματς στο 62’, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο. Ο Χιούλμαντ έχασε πέναλτι για τους Πορτογάλους, οι οποίοι προηγήθηκαν τελικά με τον Τρινκάο στο 44’. Ο ίδιος παίκτης στο 64’ έκανε το 2-0, δύο λεπτά μετά ο Σάντος πέτυχε το τρίτο γκολ, για να έρθει στο 68’ ο Κουέντα να «γράψει» το 4-0. Ο Φίλιο στο 86’ μείωσε στο τελικό 4-1.
CHAMPIONS LEAGUE – LEAGUE PHASE – 1η αγωνιστική
Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2
Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3
Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4
Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0
Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1
Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2
Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2
Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-1
Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0
Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 5-1
Σπόρτινγκ Λ.(Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 4-1
Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3
Παρί Σεν Ζερμέν 3
Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3
Μπριζ 3
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3
Μάντσεστερ Σίτι 3
Μπαρτσελόνα 3
Μπάγερν 3
Αρσεναλ 3
Ίντερ 3
Καραμπάγκ 3
Λίβερπουλ 3
Ρεάλ Μαδρίτης 3
Τότεναμ 3
Ντόρτμουντ 1
Γιουβέντους 1
Λεβερκούζεν 1
Μπόντο Γκλιμτ 1
Σλάβια Πράγας 1
Κοπεγχάγη 1
Πάφος 1
Ολυμπιακός 1
Νιούκαστλ 0
Νάπολι 0
Γαλατασαράι 0
Καϊράτ 0
Ατλέτικο Μαδρίτης 0
Μπενφίκα 0
Μαρσέιγ 0
Βιγιαρεάλ 0
Τσέλσι 0
Αϊντχόφεν 0
Αγιαξ 0
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0
Μονακό 0
Αταλάντα 0