Champions League: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα με Ράσφορντ, νίκη της Σίτι – Τα αποτελέσματα

Οι Καταλανοί με δύο γκολ του Άγγλου επικράτησαν στο Νιούκαστλ με 2-1, την ώρα που οι «πολίτες» επιβλήθηκαν 2-0 της Νάπολι – Πεντάρα της Άιντραχτ στη Γαλατά, τέσσερα η Σπόρτινγκ στην Καϊράτ.

Newsbomb

Champions League: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα με Ράσφορντ, νίκη της Σίτι – Τα αποτελέσματα
EPA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι «έκλεισαν» την πρεμιέρα της League Phase του Champions League με σημαντικές νίκες. «Τρίποντα» πήραν επίσης η Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Φώτη Ιωαννίδη να αγωνίζεται.

Στο Μάντσεστερ η Σίτι φιλοξένησε τη Νάπολι. Οι Άγγλοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το 21’, όταν αποβλήθηκε μέσω VAR ο Ντι Λορέντζο. Ο Χάαλαντ στο 56’ άνοιξε το σκορ για τους «πολίτες». Στο 65’ ο Ντόκου διαμόρφωσε το 2-0.

Στο Νιούκαστλ η ομάδα της βόρειας Αγγλίας φιλοξένησε την Μπαρτσελόνα, με τον Ράσφορντ να ανοίγει το σκορ στο 59’ κόντρα στους συμπατριώτες του. Ο ίδιος παίκτης στο 67’ έκανε το 0-2. Με τον Γκόρντον στο 90’ να μειώνει στο τελικό 1-2.

Στην Φρανκφούρτη η Άιντραχτ φιλοξένησε την Γαλατάσαραϊ. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Ακγκούν στο 8’. Το αυτογκόλ του Σάντσες έφερε το 1-1 στο 37’. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, Ουζούν και Μπούρκαρντ διαμόρφωσαν το 3-1 για τους Γερμανούς. Ξανά ο Μπούρκαρντ έκανε το 4-1 στο 66’. Ο Κνάουφ στο 75’ σημείωσε το πέμπτο γκολ των «αετών».

Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ υποδέχτηκε την Καϊράτ Αλμάτι. Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στο ματς στο 62’, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο. Ο Χιούλμαντ έχασε πέναλτι για τους Πορτογάλους, οι οποίοι προηγήθηκαν τελικά με τον Τρινκάο στο 44’. Ο ίδιος παίκτης στο 64’ έκανε το 2-0, δύο λεπτά μετά ο Σάντος πέτυχε το τρίτο γκολ, για να έρθει στο 68’ ο Κουέντα να «γράψει» το 4-0. Ο Φίλιο στο 86’ μείωσε στο τελικό 4-1.

CHAMPIONS LEAGUE – LEAGUE PHASE – 1η αγωνιστική

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-1

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 5-1

Σπόρτινγκ Λ.(Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 4-1

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3

Παρί Σεν Ζερμέν 3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3

Μπριζ 3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3

Μάντσεστερ Σίτι 3

Μπαρτσελόνα 3

Μπάγερν 3

Αρσεναλ 3

Ίντερ 3

Καραμπάγκ 3

Λίβερπουλ 3

Ρεάλ Μαδρίτης 3

Τότεναμ 3

Ντόρτμουντ 1

Γιουβέντους 1

Λεβερκούζεν 1

Μπόντο Γκλιμτ 1

Σλάβια Πράγας 1

Κοπεγχάγη 1

Πάφος 1

Ολυμπιακός 1

Νιούκαστλ 0

Νάπολι 0

Γαλατασαράι 0

Καϊράτ 0

Ατλέτικο Μαδρίτης 0

Μπενφίκα 0

Μαρσέιγ 0

Βιγιαρεάλ 0

Τσέλσι 0

Αϊντχόφεν 0

Αγιαξ 0

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0

Μονακό 0

Αταλάντα 0

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:30ΕΘΝΙΚΑ

Εγκρίθηκε ο διορισμός από τη Γερουσία - Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η αναγνώριση της Παλαιστίνης είναι «ο καλύτερος τρόπος να απομονωθεί η Χαμάς»

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα με Ράσφορντ, νίκη της Σίτι – Τα αποτελέσματα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τραγωδία στο Δαμνιόνι - Νεκρή 68χρονη λουόμενη

23:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζουν

23:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ημερομηνίες Πληρωμής Συντάξεων Οκτωβρίου 2025: Πότε θα μπουν τα χρήματα

23:31ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Δεν θα γίνουν μαθήματα στις 26 Σεπτεμβρίου - Τι ισχύει με τις απουσίες

23:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα δοθεί - Ποιοι μένουν εκτός

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή χρυσού βραχιολιού από την εποχή των Φαραώ - Το κόσμημα κατέληξε σε χυτήριο

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εθνική Οδό στο ύψος του Μαρτίνου: Νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα ένας άνδρας

23:00ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Εισήγηση για αναστολή εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία - Αντίδραση στην αιματηρή επίθεση φορτηγού κονβόι

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφανίστηκε 57χρονη στον Πύργο Ηλείας

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση έκανε το ελικόπτερο του Τραμπ

22:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθησαν μέλη σπείρας που διέπραττε κλοπές αυτοκίνητων σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Αττική

22:42ΕΛΛΑΔΑ

ΕΟΔΥ: 226 νέες εισαγωγές με COVID-19 και δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή 50χρονης τετραπληγικής από τη Γερμανία με παρέμβαση δύο υπουργείων - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κατερίνης

22:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λάρισα: Αστυνομικοί ξερίζωσαν γιγαντιαία φυτεία κάνναβης στον Όλυμπο - Εντοπίστηκαν πάνω από 5.000 δενρύλλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσγείωση έκανε το ελικόπτερο του Τραμπ

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία - Προειδοποίηση για τσουνάμι

00:30ΕΘΝΙΚΑ

Εγκρίθηκε ο διορισμός από τη Γερουσία - Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

23:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζουν

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εθνική Οδό στο ύψος του Μαρτίνου: Νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα ένας άνδρας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Απροειδοποίητη επίσκεψη Τραμπ τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη και μυστικές διαπραγματεύσεις για την Γάζα!

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

16:00LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Το τραγικό συμβάν που την οδήγησε στο μοναστήρι και η σχέση της με γνωστό ηθοποιό

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Τέσσερις συλλήψεις για την κλοπή χρυσού βραχιολιού από την εποχή των Φαραώ - Το κόσμημα κατέληξε σε χυτήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ