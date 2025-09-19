Champions League: «Διπλό» της Μπαρτσελόνα με Ράσφορντ, νίκη της Σίτι – Τα αποτελέσματα

Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι «έκλεισαν» την πρεμιέρα της League Phase του Champions League με σημαντικές νίκες. «Τρίποντα» πήραν επίσης η Άιντραχτ Φρανκφούρτης και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον Φώτη Ιωαννίδη να αγωνίζεται.

Στο Μάντσεστερ η Σίτι φιλοξένησε τη Νάπολι. Οι Άγγλοι απέκτησαν αριθμητικό πλεονέκτημα από το 21’, όταν αποβλήθηκε μέσω VAR ο Ντι Λορέντζο. Ο Χάαλαντ στο 56’ άνοιξε το σκορ για τους «πολίτες». Στο 65’ ο Ντόκου διαμόρφωσε το 2-0.

Στο Νιούκαστλ η ομάδα της βόρειας Αγγλίας φιλοξένησε την Μπαρτσελόνα, με τον Ράσφορντ να ανοίγει το σκορ στο 59’ κόντρα στους συμπατριώτες του. Ο ίδιος παίκτης στο 67’ έκανε το 0-2. Με τον Γκόρντον στο 90’ να μειώνει στο τελικό 1-2.

Στην Φρανκφούρτη η Άιντραχτ φιλοξένησε την Γαλατάσαραϊ. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Ακγκούν στο 8’. Το αυτογκόλ του Σάντσες έφερε το 1-1 στο 37’. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, Ουζούν και Μπούρκαρντ διαμόρφωσαν το 3-1 για τους Γερμανούς. Ξανά ο Μπούρκαρντ έκανε το 4-1 στο 66’. Ο Κνάουφ στο 75’ σημείωσε το πέμπτο γκολ των «αετών».

Στη Λισαβόνα η Σπόρτινγκ υποδέχτηκε την Καϊράτ Αλμάτι. Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στο ματς στο 62’, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο. Ο Χιούλμαντ έχασε πέναλτι για τους Πορτογάλους, οι οποίοι προηγήθηκαν τελικά με τον Τρινκάο στο 44’. Ο ίδιος παίκτης στο 64’ έκανε το 2-0, δύο λεπτά μετά ο Σάντος πέτυχε το τρίτο γκολ, για να έρθει στο 68’ ο Κουέντα να «γράψει» το 4-0. Ο Φίλιο στο 86’ μείωσε στο τελικό 4-1.

CHAMPIONS LEAGUE – LEAGUE PHASE – 1η αγωνιστική

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-2

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 2-1

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 2-3

Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-4

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 4-0

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 3-1

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2

Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία) 4-1

Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 2-2

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-0

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 5-1

Σπόρτινγκ Λ.(Πορτογαλία)-Καϊράτ (Καζακστάν) 4-1

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 3

Παρί Σεν Ζερμέν 3

Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3

Μπριζ 3

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3

Μάντσεστερ Σίτι 3

Μπαρτσελόνα 3

Μπάγερν 3

Αρσεναλ 3

Ίντερ 3

Καραμπάγκ 3

Λίβερπουλ 3

Ρεάλ Μαδρίτης 3

Τότεναμ 3

Ντόρτμουντ 1

Γιουβέντους 1

Λεβερκούζεν 1

Μπόντο Γκλιμτ 1

Σλάβια Πράγας 1

Κοπεγχάγη 1

Πάφος 1

Ολυμπιακός 1

Νιούκαστλ 0

Νάπολι 0

Γαλατασαράι 0

Καϊράτ 0

Ατλέτικο Μαδρίτης 0

Μπενφίκα 0

Μαρσέιγ 0

Βιγιαρεάλ 0

Τσέλσι 0

Αϊντχόφεν 0

Αγιαξ 0

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0

Μονακό 0

Αταλάντα 0