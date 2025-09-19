Δικαιώθηκαν οι κόρες του Ντιέγκο Μαραντόνα – Κατάσχεση σε δύο αδελφές του

Η ενοχή δύο αδελφών του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, μαζί με τον πρώην δικηγόρο του αείμνηστου «Θεού» της μπάλας, κρίθηκε από δικαστήριο της Αργεντινής. Για παράνομη εμπορική χρήση του ονόματός του.

Οι δύο αδελφές του Ντιέγκο, ο Ματίας Μόρλα που υπήρξε δικηγόρος του, καθώς και τρία ακόμη άτομα, αποφασίστηκε πως εμπλέκονται σε δόλια διαχείριση του εμπορικού σήματος «Μαραντόνα». Έτσι, προχώρησε το δικαστήριο σε εντολή κατάσχεσης περιουσιακών τους στοιχείων.

Την υπόθεση ξεκίνησαν το 2021 οι κόρες του Μαραντόνα, Ντάλμα και Τζιανίνα. Ο Μόρλα, δύο βοηθοί του και ένας συμβολαιογράφος, κρίθηκε πως έπρεπε να έχουν ζητήσει την εξουσιοδότηση από τις κόρες του για εμπορική χρήση του ονόματος. Για την ίδια υπόθεση, οι αδερφές του Μαραντόνα, Ρίτα και Κλαούντια, αντιμετωπίζουν διώξεις ως συνεργοί.

Η εντολή κατάσχεσης στις περιουσίες των κατηγορούμενων, αφορά συνολικά ποσά που φτάνουν το 1.000.000 ευρώ. Με το δικαστήριο να αποφασίζει επίσης πως όσα ανήκαν στον Μαραντόνα, υλικά και άυλα, πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους κληρονόμους του. Δηλαδή τις κόρες του.