Ντέσερς: «Ένα καλό αποτέλεσμα στο ντέρμπι μπορεί να αλλάξει πολλά»

Είναι λίγο καιρό στον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται για το πρώτο του ντέρμπι. Ο Σίριλ Ντέσερς παραχώρησε συνέντευξη στην Cosmote TV για το ματς με τον αιώνιο, τονίζοντας πως ένα καλό αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει την ατμόσφαιρα στο «τριφύλλι».

Οι δηλώσεις του Ντέσερς:

Eίσαι λίγο καιρό στον σύλλογο, λίγες ημέρες, έπαιξες και το πρώτο σου παιχνίδι. Έχουν αλλάξει πολλά από τη μια στιγμή στην άλλη σε μια διαδικασία που ίσως και να μην την περίμενες. Πώς προσπαθείς να προσαρμοστείς σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα;

«Nαι, βρίσκομαι εδώ ακριβώς μια εβδομάδα. Έφτασα αργά γιατί έπρεπε να πετάξω από τη Νότιο Αφρική μέχρι εδώ, μετά το παιχνίδι της Εθνικής Νιγηρίας. Και είναι καλό που επιτέλους είμαι εδώ, γιατί υπέγραψα το συμβόλαιο και στη συνέχεια ενσωματώθηκα με την Εθνική μου ομάδα για δέκα ημέρες. Είναι καλό που επιτέλους είμαι εδώ με τους συμπαίκτες μου και φοράω αυτή την όμορφη φανέλα. Ναι, υπήρξαν αρκετές δραστήριες ημέρες, ιδιαίτερες ημέρες, όμως ήταν καλό που βρέθηκα στον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου για πρώτη φορά και είμαι καλά που επιτέλους ξεκίνησα».

Έχεις αγωνιστεί σε πολλές ομάδες, μπορείς να αντιληφθείς τις διαφορές, αν μια ομάδα είναι καλή η όχι. Έχεις συναντήσει νέους ποδοσφαιριστές, θεωρείς πως η ομάδα βάσει της ποιότητας που διαθέτει, έχει αδικήσει τον εαυτό της στα δύο τελευταία παιχνίδια Πρωταθλήματος;

«Nαι, σίγουρα, αν δεις την κατάσταση που είναι τώρα. Νομίζω πως ήταν ένα καλό καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός είχε κάποια δύσκολα παιχνίδια, αλλά τελικά προκρίθηκε στο Europa League που ήταν ένας στόχος. Το ξεκίνημα στο Πρωτάθλημα δεν ήταν εύκολο, αλλά αν μπορώ να δω την ποιότητα της ομάδας μετά από μια μόλις εβδομάδα. Πιστεύω πως υπάρχει. Πολλές φορές στο ποδόσφαιρο δεν είναι εύκολο να βγεις στο γήπεδο και να κερδίσεις μόνο με την ποιότητα. Όχι, χρειάζεται ίσως λίγο περισσότερη τύχη ή χρειάζεται να αλλάξεις κάποια πράγματα τακτικά, αλλά είμαι σίγουρος πως με αυτά που έχω δει από την ομάδα θα κάνουμε καλά παιχνίδια αυτή τη σεζόν. Χρειάζεται μια στιγμή, ένα κλικ και όλα θα πάρουν το δρόμο τους».

Kατά τη διάρκεια της καριέρας σου έχεις παίξει μεγάλα και γνωστά ντέρμπι στην Ευρώπη. Φέγερνορντ – Άγιαξ, Σέλτικ – Ρέιντζερς, τώρα αντιμετωπίζεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τον Ολυμπιακό. Πώς περιμένεις αυτό το παιχνίδι και πώς περιμένεις να ζήσεις αυτή την αναμέτρηση;

«Nομίζω πως είναι τιμή να αγωνιστώ σ’ αυτό το ντέρμπι μετά από αυτά που ανέφερες πριν. Στην Ολλανδία και στη Σκωτία προφανώς είναι τα μεγαλύτερα παιχνίδια μέσα στη σεζόν για τους οπαδούς αλλά και για τις ομάδες. Ανυπομονώ γι’ αυτό, είναι οι πιο όμορφοι αγώνες που μπορείς να παίξεις ίσως σε ολόκληρη την καριέρα σου. Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι το παιχνίδι και όπως είπαμε πριν, έχουμε ποιότητα σαν ομάδα και θεωρώ πως αν πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή μπορεί ν’ αλλάξει πολλά στην ατμόσφαιρα, όπως επίσης στην αυτοπεποίθηση και την πίστη της ομάδας. Ότι είμαστε εδώ, είμαστε έτοιμοι και πάμε για το επόμενο βήμα».