Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του μεγάλου ντέρμπι

Όλα έτοιμα για τη «μητέρα όλων των μαχών» στον ελληνικό αθλητισμό. Πρώτο ντέρμπι αιωνίων στην Super League για φέτος, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται στη Λεωφόρο τον Ολυμπιακό.

Ο Χρήστος Κόντης δεν εξέπληξε με τις επιλογές του στην ενδεκάδα. Προτίμησε τον Τσέριν στο βασικό σχήμα, με τον Μπακασέτα σε δημιουργικό ρόλο και τον Ντέσερς στην κορυφή.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι – Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος – Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς – Ντέσερς.

Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προτίμησε βασικό σχήμα με Σιπιόνι, Καμπελά και Νασιμέντο, «φρεσκάροντας» την ενδεκάδα της ομάδας του συγκριτικά με το ματς κόντρα στην Πάφο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης - Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα - Σιπιόνι, Μουζακίτης, Καμπελά, Στρεφέτσα, Νασιμέντο - Ελ Κααμπί.