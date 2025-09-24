Europa League: «Πετάει» για Ελβετία ο Παναθηναϊκός

Στην τελική... ευθεία για την πρεμιέρα στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League στην έδρα της Γιούνγκ Μπόις, με τον Χρήστο Κόντη να μην υπολογίζει στον τραυματία Πελίστρι.

01 04 Με προορισμό την Ελβετία αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού Πηγή: Eurokinissi Sports 02 04 Οι "πράσινοι" αντιμετωπίζουν την Πέμπτη (25/09) την Γιουνγκ Μπόις Πηγή: Eurokinissi Sports 03 04 Το "τριφύλλι" αναχώρησε από το "Ελ. Βενιζέλος" Πηγή: Eurokinissi Sports 04 04 Ο Χρήστος Κόντης δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον Παναθηναϊκό Πηγή: Eurokinissi Sports

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Τριφυλλιού την παραμονή του αγώνα με τους Ελβετούς:

Συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού στο Stadion Wankdorf στις 6 μ.μ. (τοπική ώρα). Θα μιλήσουν ο προπονητής της ομάδας μας, Χρήστος Κόντης και ένας ποδοσφαιριστής μας.

Προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Stadion Wankdorf στις 7 μ.μ (τοπική ώρα).

Συνέντευξη Τύπου της Γιούνγκ Μπόις στο Stadion Wankdorf στη 1:30 μ.μ., (τοπική ώρα). Θα μιλήσουν ο προπονητής της Giorgio Contini και ένας ποδοσφαιριστής της.

Προπόνηση της Γιούνγκ Μπόις στο Stadion Wankdorf στις 10:30 π.μ (τοπική ώρα).

Διαβάστε επίσης