Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League | Οι μεταδόσεις της ημέρας (25/09)

Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός: Πού θα δείτε την «πράσινη» πρεμιέρα στο Europa League | Οι μεταδόσεις
Η ώρα και το κανάλι του Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League | Όλες οι μεταδόσεις της ημέρας (25/09).
Η κακή αρχή αποτελεί ένα σημαντικό «βάρος», το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να αποτινάξει από πάνω του και να δει με διαφορετικό μάτι τη συνέχεια της σεζόν.
Τι καλύτερο, λοιπόν, αυτό να συμβεί με μια ευρωπαϊκή εκτός έδρας νίκη, η οποία θα «ανοίξει» και τον δρόμο για τη συνέχεια. Επί της ουσίας, ένα «διπλό» στη χειμωνιάτικη Βέρνη, μπορεί να του… αλλάξει τη ζωή!
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Γιουνγκ Μπόις κι αναζητά την πρώτη του εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη, έπειτα από σχεδόν 10 μήνες!
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (25/09)
10:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Κάσπερ Ρουντ - Σίνταρο Μοτσιζούκι
ATP 500 2025
12:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Κάρλος Αλκαράθ - Σεμπαστιάν Μπάες
ATP 500 2025
14:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Γιανίκ Σίνερ - Μάριν Τσίλιτς
ATP 500 2025
18:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Europa League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
19:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Λιλ – Μπραν
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα Βουκουρεστίου
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26
Ποδόσφαιρο
20:30
Novasports 1HD
Οσασούνα – Έλτσε
La Liga EA Sports 2025/26
21:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Αλ Χιλάλ - Αλ Οκχντούντ
Roshn Saudi League 2025-26
21:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Europa League Show 2025-26
Pregame
22:00
Novasports 2HD
Τορίνο – Πίζα
Coppa Italia 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Ουτρέχτη – Λιόν
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Στουτγκάρδη – Θέλτα
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Ρέιντζερς – Γκενκ
UEFA Europa League 2025-26
22:00
ANT1 / COSMOTE SPORT 2 HD
Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Άστον Βίλα – Μπολόνια
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Europa League Λεπτό προς Λεπτό 2025-26
Ποδόσφαιρο
22:30
Novasports Prime
Οβιέδο – Μπαρτσελόνα
La Liga EA Sports 2025/26
00:00
ANT1
The Football Show
Εκπομπή
00:05
COSMOTE SPORT 1 HD
Europa League Show 2025-26
Ποδόσφαιρο
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
02:55
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
03:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Εστουντιάντες – Φλαμένγκο
Copa Libertadores 2025
03:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:40
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
07:10
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)
08:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Δοκιμές)