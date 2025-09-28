Χρήστος Κόντης: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα – Το πιστέψαμε μέχρι τέλους»

Πρώτη νίκη στη Super League για τον Παναθηναϊκό, με ανατροπή και τέρμα στο 90+4’. Ο Χρήστος Κόντης τόνισε πως η ομάδα του ήταν καλύτερη από τον Παναιτωλικό και το πίστευε μέχρι τέλους. Επισήμανε πάντως πως ακόμη χρειάζεται δουλειά το «τριφύλλι».

Χαρακτηριστικά είπε ο τεχνικός των «πράσινων»:

«Το πιστέψαμε μέχρι τέλους. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, δεχθήκαμε ένα γκολ από μία στατική φάση, ένα πέναλτι. Δουλέψαμε μέχρι τέλους, ψάξαμε λύσεις, μέσα από την ομαδική δουλειά πήραμε το αποτέλεσμα.

Η υπομονή μας έδωσε την νίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι στις τοποθετήσεις στο πως θέλουμε να φτιάξουμε το ματς. Βελτιωνόμαστε συνεχώς, το έχουν πιστέψει τα παιδιά. Είδατε πως πανηγύρισαν το 2ο γκολ. Μόνο δουλειά και θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».