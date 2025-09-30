Παναθηναϊκός: «Η δύναμη της ομάδας είστε εσείς» - Το μήνυμα του Κόντη, ενόψει Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Οι «πράσινοι», μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Γιούνγκ Μπόις, υποδέχονται την ολλανδική ομάδα στο ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο ο Χρήστος Κόντης καλεί τον κόσμο να στηρίξει με την παρουσία του την ομάδα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ανέφερε: «Η δύναμη αυτής της ομάδας είστε εσείς. Στο πρώτο παιχνίδι δείξαμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα θέλουμε τη φωνή και την παρουσία σας να συνεχίσουμε. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».

Το μήνυμα του Coach είναι ξεκάθαρο: «Η δύναμη αυτής της ομάδας είστε εσείς.» ?

Ήρθε η ώρα να δώσουμε όλοι μαζί ώθηση στον Παναθηναϊκό για μια ακόμα ευρωπαϊκή νίκη στο ΟΑΚΑ!

?️ Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα: https://t.co/sQZgeSagkZ #Panathinaikos #PAOFC #UEL #PAOGAE pic.twitter.com/fxkwUZmQBh — Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 30, 2025

Διαβάστε επίσης