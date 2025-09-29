Παναθηναϊκός: Η υπογραφή Κόντη, η «πιστολιά» στο Αγρίνιο και η αναγκαία αλλαγή σελίδας

Η… ζωή στον Παναθηναϊκό κυλάει με απίστευτα γρήγορους ρυθμούς, με τους «πράσινους» να πρέπει αφήσουν πίσω τους όσα έγιναν στο Αγρίνου και να αφοσιωθούν αποκλειστικά και μόνο στο ματς της Πέμπτης με τους Γκόου Αχέντ Ίγκλις.

Παναθηναϊκός
Άμεση στροφή στην Ευρώπη για τους "πράσινους"
Τι κι αν χρειάστηκε να περάσει από χίλια κύματα; Τι κι αν χρειάστηκε να ξεπεράσει τα εμπόδια των Τσακαλίδη και Ζαμπάλα οι οποίοι λίγο έλειψε να του στερήσουν αυτό που άξιζε. Τι κι αν χρειάστηκε να φτάσουμε μια ανάσα από το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα για να βρει τον τρόπο ο Παναθηναϊκός να κόψει τον γόρδιο δεσμό του Παναιτωλικού; Σημασία έχει ότι στο τέλος της ημέρας οι «πράσινοι» πήραν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που τους κρατάει «ζωντανούς» στο κυνήγι του τίτλου και παράλληλα τους δίνει και την ψυχολογική ώθηση που απαιτείται για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και στην απαιτητική συνέχεια.

Μιας και από σήμερα ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στον εντός έδρας αγώνα της Πέμπτης, για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ίγκλις. Μια αναμέτρηση που η νίκη είναι μονόδρομος για το «τριφύλλι» από τη στιγμή που θέλει να κεφαλαιοποιήσει το διπλό στην Ελβετία και να κάνει το 2 στα δύο φτάνοντας με το «καλημέρα» τους 6 βαθμούς.

Στον Παναθηναϊκό πάντως ο Χρήστος Κόντης όσο περνάνε οι μέρες συνεχίζει να κερδίζει… πόντους με την παρουσία του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, μιας και είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται δουλειά. Από το πρώτο του παιχνίδι στον πάγκο του «τριφυλλιού» κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν φανερό ότι οι παίκτες αγωνιζόντουσαν με άλλη ψυχολογία, ενώ στην Ελβετία και την αναμέτρηση με την Γιουνγκ Μπόις όλα άλλαξαν. Από την ενδεκάδα μέχρι και τα όσα είχαν συνηθίσει να βλέπουμε.

Την ίδια ώρα και για μία ακόμα φορά ο Παναθηναϊκός στήθηκε στον… τοίχο. Τσακαλίδης και Ζαμπάρας έβαλαν τον Παναθηναϊκό με το… ζόρι πίσω στο σκορ με ένα πέναλτι το οποίο δεν δίνεται ούτε στα… παραμύθια. Οι «πράσινοι»… βράζουν με το νέο «χτύπημα» της διαιτησίας, αλλά το θέμα είναι ότι αγωνιστικά κατάφεραν να βγουν αλώβητοι, βγάζοντας παράλληλα και νέους πρωταγωνιστές.

Μετά τις πολλές αλλαγές και τον Ζαρουρί στην Ελβετία ήρθε χθες ο Ρενάτο Σάντσες για να πάρει την μπαγκέτα στα… πόδια του και να κάνει τη διαφορά, με τον Χρήστο Κόντη να είναι ξεκάθαρο ότι κάνει ότι μπορεί για να εκμεταλλευτεί στο ακέραιο όλο το ρόστερ που έχει στα χέρια του.

