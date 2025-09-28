Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Πρώτη νίκη με ανατροπή και «χρυσό» σκόρερ Γερεμέγεφ!

Οι «πράσινοι»… έσπασαν το ρόδι στη Super League με τον Γερεμέγεφ στις καθυστερήσεις – Ο Αγκίρε με πέναλτι άνοιξε το σκορ, ισοφάρισε ο Τετέ – Καθοριστικός ο Ρενάτο Σάντσες.

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Πρώτη νίκη με ανατροπή και «χρυσό» σκόρερ Γερεμέγεφ!
Για 93 λεπτά ο Παναθηναϊκός έβλεπε τη βροχή να τον… κάνει μούσκεμα. Βαθμολογικά όμως, ήρθε το 90+4’ για να τον βγάλει «άβρεχτο» στο Αγρίνιο. Ο Γερεμέγεφ με γκολ στο 4ο λεπτό του έξτρα χρόνου, έκανε την ανατροπή κόντρα στον Παναιτωλικό και το τελικό 2-1 για τους «πράσινους».

Αποτέλεσμα που δίνει το πρώτο «τρίποντο» στην ομάδα του Χρήστου Κόντη για τη φετινή Super League. Και με τον τρόπο που ήρθε μπορεί να ενισχύσει κι άλλο την ψυχολογία.

Χωρίς να απειλήσει ο Παναιτωλικός προηγήθηκε με πέναλτι του Αγκίρε. Παρά την έντονη βροχόπτωση ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στις αρχές του δευτέρου μέρους με τον Τετέ. Η είσοδος του Σάντσες άλλαξε την εικόνα του «τριφυλλιού», με τον Πορτογάλο να είναι καθοριστικός.

Μάλιστα στις καθυστερήσεις έκανε την ασίστ για τον Γερεμέγεφ, με τον Σουηδό να σκοράρει για το τελικό 1-2. Ανεβάζοντας τον Παναθηναϊκό στους 5 βαθμούς σε 4 αγώνες. Ο Παναιτωλικός έμεινε στους 4 σε 5 ματς.

Το ματς άρχισε με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να πιέσει και τον Παναιτωλικό να αμύνεται στο μισό γήπεδο. Παρ’ όλα αυτά, στο πρώτο κόρνερ που κέρδισαν οι γηπεδούχοι στο 15’, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Τσέριν.

Ο Τσακαλίδης ειδοποιήθηκε να ελέγξει τη φάση και υπέδειξε πέναλτι. Με τον Αγκίρε στο 18’ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να κάνει το 1-0!

Στο 32’ ο Τσιριβέγια έγινε κάτοχος εντός περιοχής, πλάσαρε χωρίς δύναμη με τον Τσάβες να μπλοκάρει άνετα. Ένα λεπτό μετά ο Τζούριτσιτς εντός περιοχής κατέβασε την μπάλα, σούταρε από πλεονεκτική θέση με τον Τσάβες να διώχνει με το πόδι.

Η πρώτη μεγάλη φάση για το «τριφύλλι» ήρθε στο 36’. Ο Σφιντέρσκι άνοιξε ωραία στον Τζούριτσιτς, αυτός εντός περιοχής γύρισε συρτά και ο Μπακασέτας από κοντά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με την προσπάθεια του Εστέμπαν που σούταρε άουτ απ’ τα όρια της περιοχής στο 52’.

Στην πρώτη του φάση στο δεύτερο 45λεπτο, ο Παναθηναϊκός βρήκε την ισοφάριση. Ο Κυριακόπουλος σέντραρε, ο Τετέ έγινε κάτοχος εντός περιοχής, με προσποίηση απέφυγε εξαιρετικά δύο αντιπάλους και με το δεξί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1!

Οι «πράσινοι» έφτασαν κοντά στο γκολ στο 63’, με τον Τετέ να ανοίγει στον Καλάμπρια, ο Ιταλός γύρισε κι από κοντά Σφιντέρσκι και Ρενάτο Σάντσες δεν μπόρεσαν να βρουν την μπάλα να τη σπρώξουν στα δίχτυα.

Στο 79’ από φάουλ του Εστέμπαν ο Σιέλης σκόραρε, όμως μετά από έλεγχο της φάσης υποδείχθηκε οφσάιντ και το τέρμα δε μέτρησε.

Ο Σιώπης στο 86’ σούταρε, η μπάλα βρήκε στον Πάντοβιτς κι έφυγε άουτ. Τρία λεπτά μετά ο Τετέ σούταρε, με τον Τσάβες να μπλοκάρει.

Στο 90+4’ τελικά, ήρθε η λύτρωση για τον Παναθηναϊκό. Ο Σάντσες με ωραία προσπάθεια και σέντρα βρήκε το κεφάλι του Γερεμέγεφ, ο οποίος από κοντά δε δυσκολεύτηκε να νικήσει τον Τσάβες για το 1-2!

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το ματς, με τους «πράσινους» να παίρνουν σπουδαία νίκη, την πρώτη τους στη φετινή Super League.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: 48’ Ενκολολό, 90’ Σιέλης- 76’ Γερεμέγεφ, 78’ Ζαρουρί, 82’ Καλάμπρια

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (77’ Μανρίκε), Μπουχαλάκης, (43’ λ.τρ. Κοντούρης) Ματσάν, Εστέμπαν, Μίχαλακ (70’ Σμυρλής), Ενκολολό, Αγκίρε (70’ Άλεξιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (83’ Σιώπης), Τσέριν (56’ Ρενάτο Σάντσες), Τετέ, Μπακασέτας (83’ Πάντοβιτς), Τζούριτσιτς (56’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (75’ Γερεμέγεφ)

